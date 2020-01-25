"Приберіть її!" У США злили провокаційний запис з Трампом

В американських ЗМІ опублікували запис, на якому нібито президент Дональд Трамп каже про звільнення експослині США в Україні Марі Йованович.

Як повідомляє телеканал ABC, розмова між ним і колишніми бізнес-партнерами адвоката Трампа - Левом Парнасом і Ігорем Фруманом відбулася під час вечері 30 квітня 2018 у Вашингтоні.

"Викиньте її. Приберіть її завтра. Мені байдуже. Приберіть. Ок? Зробіть це", – говорить голос, який нібито належить Трампу.

Дональд Трамп Інтерфакс

У свою чергу Парнас і Фруман кажуть президенту, що Йованович негативно про нього відгукується.

Раніше OBOZREVATEL писав, що бізнес-партнер юриста президента США Лев Парнас надав нові матеріали, які свідчать про причетність головного республіканця в Комітеті з розвідки до стеження за експослинею США в Україні Марі Йованович і пошуку компромату на конкурентів Дональда Трампа.

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