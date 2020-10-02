Під час обстрілу Карабаху загинули два брати, які рятували пораненого поліцейського: ексклюзив

Марія Шевчук Світ 17:08, 2.10.2020 Оновлено: 17:32, 2.10.2020

У середу, 30 вересня, під час обстрілу військами Вірменії міста Тертер, яке розташоване на лінії фронту, поряд із Нагорним Карабахом, загинули два рідних брати.

Як повідомляє кореспондентка OBOZREVATEL, що побувала в будинку загиблих, Ільшан і Халіг Абасови (33 і 37 років) були добровольцями (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Брати бігли рятувати пораненого поліцейського, і в обох влучила міна.

"Мої сини, перед тим як піти, співали пісню: "Зараз підемо на війну і змусимо плакати матерів наших ворогів". І вони не могли подумати, що зі сльозами залишуся я. Померли, як вони могли. Померли..." – розповіла їхня матір.

Раніше Міноборони Азербайджану повідомило, що обстріл міста Тертер розпочався 30 вересня з 8:00. Працювали артилерійські знаряддя з вірменської сторони, незважаючи на те, що поблизу немає позицій азербайджанських військ.

За свідченнями місцевих жителів, по домівках били з 120-мм артилерії. Було знищено кілька будинків і випущено близько 400 мін.

Станом на 1 жовтня в Тертері було вбито 16 мирних жителів, 55 людей отримали поранення. На вулицях міста порожньо, тільки чути глухі вибухи. Більшість людей вдалося вивезти.

Жителі Тертера запевнили, що готові в мирі жити з жителями Нагірного Карабаху, "як раніше".

OBOZREVATEL стежить за розвитком подій у шостий день протистояння:

  • Азербайджанські військові повідомили, що в Нагірному Карабасі вранці в п'ятницю йшли запеклі бої, унаслідок яких вдалося взяти низку стратегічних висот на лінії зіткнення.

  • МО Вірменії повідомило про одного загиблого місцевого жителя і двох поранених унаслідок атаки безпілотника на вірменське село Мец-Масрік.

  • Депутатка Ради від партії Зеленського "Слуга народу" Людмила Марченко заявила про готовність України надати військову допомогу Азербайджану.

  • Міністерство оборони Вірменії повідомило про чотирьох збитих підрозділами протиповітряної оборони азербайджанських розвідувальних безпілотників. Про це написала прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян на своїй сторінці у Facebook. "Згідно з даними геолокації ППО, станом на 00:15 ЗС Вірменії вразили чотири БПЛА: один – в Котайкській області, ще три – в Гегаркунику. Усі збиті безпілотники були розвідувальними", – йдеться в повідомленні.

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