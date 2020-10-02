Під час обстрілу Карабаху загинули два брати, які рятували пораненого поліцейського: ексклюзив
У середу, 30 вересня, під час обстрілу військами Вірменії міста Тертер, яке розташоване на лінії фронту, поряд із Нагорним Карабахом, загинули два рідних брати.
Як повідомляє кореспондентка OBOZREVATEL, що побувала в будинку загиблих, Ільшан і Халіг Абасови (33 і 37 років) були добровольцями (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Брати бігли рятувати пораненого поліцейського, і в обох влучила міна.
"Мої сини, перед тим як піти, співали пісню: "Зараз підемо на війну і змусимо плакати матерів наших ворогів". І вони не могли подумати, що зі сльозами залишуся я. Померли, як вони могли. Померли..." – розповіла їхня матір.
Раніше Міноборони Азербайджану повідомило, що обстріл міста Тертер розпочався 30 вересня з 8:00. Працювали артилерійські знаряддя з вірменської сторони, незважаючи на те, що поблизу немає позицій азербайджанських військ.
За свідченнями місцевих жителів, по домівках били з 120-мм артилерії. Було знищено кілька будинків і випущено близько 400 мін.
Станом на 1 жовтня в Тертері було вбито 16 мирних жителів, 55 людей отримали поранення. На вулицях міста порожньо, тільки чути глухі вибухи. Більшість людей вдалося вивезти.
Жителі Тертера запевнили, що готові в мирі жити з жителями Нагірного Карабаху, "як раніше".
OBOZREVATEL стежить за розвитком подій у шостий день протистояння:
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