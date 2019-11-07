"При новому президенті!" Російський митрополит підіграв Зеленському

Глава Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон, який першим у Російській православній церкві привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах, подякував йому.

За його словами, він бачить "позитивні зрушення щодо гнобленої в Україні канонічної церкви", передає "КП".

Митрополит Іларіон ТАСС

"Президент Зеленський публічно заявив про те, що не підтримуватиме жодну зі сторін у існуючому нині на Україні міжрелігійному протистоянні, і що він не буде втручатися в церковні справи. Цим він дуже вигідно відрізняється ...", – сказав Іларіон.

При цьому російський митрополит висловив надію, що "при новому президенті в цьому відношенні буде встановлена справедливість".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський осоромився під час візиту на Харківський авіаційний завод, де назвав концерн "Укроборонпром" "концертом".

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