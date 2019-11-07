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7 листопада • оновлено в 10:50
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"При новому президенті!" Російський митрополит підіграв Зеленському

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Глава Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон, який першим у Російській православній церкві привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах, подякував йому.

За його словами, він бачить "позитивні зрушення щодо гнобленої в Україні канонічної церкви", передає "КП".

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Митрополит Іларіон

Митрополит Іларіон

ТАСС

"Президент Зеленський публічно заявив про те, що не підтримуватиме жодну зі сторін у існуючому нині на Україні міжрелігійному протистоянні, і що він не буде втручатися в церковні справи. Цим він дуже вигідно відрізняється ...", – сказав Іларіон.

При цьому російський митрополит висловив надію, що "при новому президенті в цьому відношенні буде встановлена справедливість".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський осоромився під час візиту на Харківський авіаційний завод, де назвав концерн "Укроборонпром" "концертом".

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Росія
Тег
РПЦ
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фил филька
фил филька
ну хоть здесь зе не стал так нагло врать как петька. уже хорошо.
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