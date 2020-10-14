Президентом Таджикистану вп'яте поспіль обрали Рахмона

Центрвиборчком Таджикистану затвердив остаточні підсумки президентських виборів, які відбулися 11 жовтня. Чинний глава держави Емомалі Рахмон здобув перемогу з 90,92% голосів.

Текст постанови опублікувало державне інформаційне агентство Ховар. Явка виборців склала 85,44% (4 238 839 осіб).

"За остаточними результатами виборів Емомалі Рахмон вважається обраним президентом Республіки Таджикистан, набравши 3 853 987 голосів виборців, які взяли участь в голосуванні, що становить 90,92%", – сказано в документі.

Також Центрвиборчком ухвалив видати Рахмону посвідчення президента Таджикистану.

Крім того, були затверджені результати інших кандидатів:

висунутий Комуністичною партією Міродж Абдуллоєв отримав 1,17%;

Абдухалім Гаффорзода від Соціалістичної партії – 1,49%;

Рустам Рахматзода від Партії економічних реформ – 2,14%;

Рустам Латіфзода від Аграрної партії – 3,02%.

Обраний президент вступає на посаду після того, як складе присягу на спільному засіданні обох палат парламенту. Дату призначає законодавчий орган.

Ці вибори стали шостими в історії незалежного Таджикистану. 68-річний Рахмон, здобував перемогу на чотирьох з п'яти попередніх. Фактично він знаходиться на чолі держави з 1992 року, коли став головою Верховної ради Таджикистану. У 1994 році Рахмона вперше обрали президентом республіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Республіки Таджикистан Емомалі Рахмон був одним з тих, хто привітав президента Росії Володимира Путіна "з успішним проведенням голосування" за поправки до Конституції.