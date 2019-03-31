Президентом Словаччини вперше стала жінка: що вона говорила про Україну

У Словаччині на виборах президента перемогла ліберальна опозиціонерка, адвокат Зузана Чапутова, отримавши 58,38% голосів виборців.

Її суперник - заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович - набрав 41,62% голосів, пише BBC.

Чапутова пообіцяла бути президентом всіх словаків, незалежно від політичних поглядів, віросповідання і національності.

Марош Шефчович визнав свою поразку і послав Чапутовій квіти. За його словами, перша жінка-президент "заслужила букет".

Зузана Чапутова TODAYonline

Зузана Чапутова Euronews

До президентських обов'язків Чапутова приступить з 15 червня.

Явка склала близько 42% з майже 4,5 млн виборців Словаччини, населення якої налічує близько 5,5 млн громадян. Політологи відзначають, що показник виборчої активності виявився найнижчим за всю історію прямих і загальних президентських виборів, які проводяться в республіці кожні п'ять років.

Чапутова вважається проєвропейським політиком і в цілому дружньою до України.

Вона висловлювала принципову позицію щодо санкцій проти Російської Федерації: "Санкції були введені через іноземну агресію і порушення міжнародного права. Я вважаю їх належними заходами і згодна з ними".

AFP

Зузана Чапутова Euronews

Експерти відзначали, що за президентства опозиціонерки Словаччина буде послідовним прихильником євроінтеграції України та відновлення її територіальної цілісності.

Зузанна Чапутовой 45 років. Вона народилася 21 червня 1973 року в Братиславі, закінчила юридичний факультет Університету Коменського.

Більшу частину життя пропрацювала адвокатом в громадському секторі, в тому числі в фонді "Відкрите суспільство".

У велику політику Чапутова пішла в кінці 2017 року: вступила до партії "Прогресивна Словаччина" (не представлена в парламенті) і через недовгий час стала її віце-президентом.

Політична сила підтримує ліберальні цінності і отримала широку підтримку після антиурядових протестів в минулому році через вбивство журналіста-розслідувача Яна Кучака і його дівчини Мартіни Кушнірової.

На вибори вона пішла з трьома пунктами в програмі:

Справедливість для всіх - обіцяє реформувати правоохоронну і судову системи і побороти корупцію на найвищому рівні.

Гідне життя для літніх людей – буде домагатися збільшення витрат на соціальну сферу, в першу чергу - на забезпечення пенсіонерів.

Захист навколишнього середовища – винесе тему екології на державний рівень і візьметься за боротьбу проти вирубки лісів, охорону національних заповідників і т.п.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший тур виборів, за підсумками якого відсіялися 11 претендентів на найвищу державну посаду, відбувся 16 березня. Чапутова тоді зібрала 40,57% голосів виборців, Марош Шефчович - 18,66% голосів.

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