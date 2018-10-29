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Президентом Бразилії став ''тропічний Трамп'': як він ''прославився'' на увесь світ

1.8тЧитати матеріал російською

За підсумками другого туру президентських виборів у Бразилії переміг правий кандидат Жаїр Болсонару, якого також називають "тропічним Трампом".

Він набрав 55% голосів, його суперник у другому турі — кандидат від лівої Партії трудящих Фернанду Аддад — 45%, пише BBC. Після оголошення попередніх результатів голосування він заявив, що піде в опозицію.

Чинний президент Бразилії Мішел Темер уже привітав Болсонару з перемогою.

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Жаїр Болсонару

Жаїр Болсонару

Фернанду Аддад

Фернанду Аддад

"Я щойно привітав обраного президента Жаіра Болсонару з історичною перемогою, досягнутою сьогодні. Настав час усім разом працювати для Бразилії", — написав він у Twitter.

63-річний Болсонару — перший ультраправий політик, який прийшов до влади після 1985 року, коли закінчилося правління військової хунти.

Під час своєї передвиборчої кампанії він неодноразово заявляв, що президент США Дональд Трамп є його кумиром і прикладом для наслідування. За крайні праві погляди його іноді називають "тропічним Трампом".

Президентом Бразилії став ''тропічний Трамп'': як він ''прославився'' на увесь світ

Політик відомий своїми презирливими висловлюваннями на адресу захисників прав жінок і сексуальних меншин, а також образами іммігрантів і представників національних меншин.

Зокрема, в одному з інтерв'ю він заявив, що жінка повинна отримувати меншу, ніж чоловік зарплату, тому що може завагітніти і піти в декрет.

Болсонару також виступає за скасування обмеження на вільне володіння вогнепальною зброєю, і неодноразово ностальгічно висловлювався на захист часів військової диктатури.

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Президентом Бразилії став ''тропічний Трамп'': як він ''прославився'' на увесь світ

Багато прихильників політика вважають його рятівником країни, і переконані, що він забезпечить безпеку Бразилії, підтримає традиційні цінності, а також буде виступати проти легалізації абортів.

Передвиборча компанія проходила в умовах жорсткої конфронтації двох кандидатів. На початку вересня Болсонару серйозно поранили: на одній із передвиборчих зустрічей його вдарив ножем чоловік. У результаті протягом майже місяця, до кінця минулого тижня, він вів передвиборчу кампанію із лікарняного ліжка, і це теж, на думку опонентів, зіграло йому на руку: суперники з етичних міркувань утримувалися від жорстких випадів на його адресу.

Під час передвиборчої кампанії Болсонару заявляв, що має намір забезпечити безпеку бразильців і боротися зі злочинністю.

Він також підкреслював, що очистить Бразилію від корумпованих політиків. Ця обіцянка була особливо популярною, оскільки виборці втомилися від постійних корупційних скандалів у вищих ешелонах влади.

Президентом Бразилії став ''тропічний Трамп'': як він ''прославився'' на увесь світ

"Вони виправдовують свої помилки, вони навішують ярлики, вони фіксуються на слові" диктатура", а тим часом понад 14 мільйонів чоловік — без роботи, щороку — 60 тисяч вбивств і 50 тисяч згвалтувань. Ось що хвилює людей!" — говорив один із твітів Болсонару, написаний незадовго до виборів.

Політик також озвучив масштабні плани з внутрішньополітичних реформ: виключити можливість переобрання президента та інших представників виконавчої влади, збільшити президентський термін із чотирьох до п'яти років, скоротити число парламентаріїв із 513 до 400, удвічі зменшити кількість міністерств.

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Водночас, у разі проведення цих реформ, Болсонару пообіцяв, що сам пробуде президентом чотири роки, а переобиратися на другий термін не стане.

За даними соціологів, типовим виборцем політика є віруючий білий чоловік із середнім і високим доходом. Багато в чому виборців залучили обіцянки Болсонару зробити вільним носіння зброї та розібратися зі злочинцями. Вплинула на його популярність і розчарованість багатьох бразильців у правлячій довгий час Партії трудящих, оскільки президенти від цієї партії Ділма Руссеф і Луїс Ігнасіо Лула да Сілва були фігурантами корупційних скандалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомі попередні результати виборів президента Грузії.

Місце
Бразилія
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