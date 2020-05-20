Президентка Грузії виступила за прямий діалог із Росією

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила за діалог з Росією, однак, за її словами, для переговорів необхідні певні обставини, які принесуть результат.

Про це вона заявила в інтерв'ю грузинському телеканалу "Руставі-2", відповідаючи на питання чи збирається вона вести прямий діалог з Росією.

"У будь-якому випадку я за прямий діалог, тому що у країн є два шляхи: один – це шлях війни, а другий – діалогу. Іншого шляху я не знаю. Якщо хтось знає про існування третього шляху, нехай повідомить. Тому я завжди була і буду прихильницею діалогу, проте діалог заради діалогу ніколи не був виходом із ситуації", – сказала Зурабішвілі.

Разом з тим, вона уточнила, що для того, щоб переговори нібито принесли результат повинні бути визначені обставини.

"Повинні існувати такі обставини, які дадуть нам можливість принести користь для країни", – додала вона.

Вона додала, що єдиний раз, коли Росія нібито не порушила своїх умов, був результатом "прямого діалогу". Йдеться, за її словами про те, що Тбілісі і Москва в 2005 році домовилися про створення на території Грузії спільного антитерористичного центру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зурабішвілі заявила, що відкликання посла через призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ в Україні – це нормальна реакція країни.