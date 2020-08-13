Президенти Польщі та країн Балтії висунули вимоги Лукашенку

Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі спільною заявою запропонували посередництво у врегулюванні ситуації в Білорусі і висунули вимоги президентові республіки Олександру Лукашенку.

Про це сказано в заяві, розміщеній на сайтах глав держав. Там зазначено, що ізоляція – це не шлях до процвітання і розвитку будь-якої нації.

"Ми, президенти Литви, Польщі, Латвії та Естонії як регіональні сусіди Білорусі, члени НАТО і ЄС, хочемо, щоб Білорусь була стабільною, демократичною, незалежною і процвітаючою країною", – сказано в заяві.

Щоб уникнути ізоляції і залишити відкритими двері для співпраці з міжнародним співтовариством, глави держав висунули президентові Лукашенку три вимоги:

знизити ескалацію ситуації і негайно припинити застосування сили проти білоруського народу, покласти край насильству і поважати основні свободи, права людини і громадянина, включно зі свободою слова, ЗМІ, зборів і безпеку журналістів;

терміново звільнити всіх затриманих учасників протесту, припинити подальші переслідування;

негайно почати діалог з білоруським народом: прислухатися до голосу своїх громадян і дозволити їм говорити вільно.

"Грунтуючись на досвіді наших власних товариств і на нашому особистому досвіді, ми закликаємо вас організувати круглий стіл з національного примирення за участю представників уряду та громадянського суспільства. Це стало б відповідним кроком до початку справжнього національного діалогу. Ми твердо віримо, що діалог – це завжди кращий шлях для продовження соціального розвитку, обговорення реформ і майбутнього вашої країни ", -– сказано в заяві.

Крім того, президенти висловили готовність запропонувати свої посередницькі зусилля для досягнення мирного врегулювання в Білорусі і зміцнення незалежності і суверенітету країни.

Документ підписали президенти: Литви – Гітанас Науседа, Естонії – Керсти Кальюлайд, Латвії – Егілс Левітс, Польщі – Анджей Дуда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа відреагували на розгін протестуючих в Мінську. Світові лідери закликали Білорусь відмовитися від насильства після проведення президентських виборів і приступити до діалогу.