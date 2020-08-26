Президента Чехії госпіталізували: йому зроблять операцію

Президента Чехії Мілоша Земана у вівторок, 25 серпня, госпіталізували з травмою руки.

Главу держави доставили в Центральну лікарню Праги, йому знадобиться операція, повідомив Twitter його прессекретар Іржі Овцачек.

"Сьогодні ввечері президент був госпіталізований через травми руки. Йому проведуть операцію", – зазначив він.

Прессекретар уточнив, що загрози життю глави держави немає.

"Президент підтримує контакти зі своєю сім'єю і співробітниками", – додав Овцачек.

Twitter Іржі Овцачека

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні з'явилася інформація про госпіталізацію президента Білорусі Олександра Лукашенка. У нього нібито був гіпертонічний криз.

Пізніше цю інформацію спростувала його прессекретарка, назвавши її фейком.

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