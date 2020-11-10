Президент Вірменії заявив, що дізнався про перемир’я в Карабасі з преси

Президент Вірменії Армен Саргсян зізнався, що про підписання домовленостей щодо припинення бойових дій у Нагірному Карабасі дізнався з повідомлень у пресі.

Він запевнив, що з ним не проводили консультації, як із главою країни. Про це йдеться у його заяві на сторінці у Facebook.

"Я не брав участі в жодних переговорах. Врегулювання карабахського конфлікту – справа державної ваги. Будь-який крок, дія, будь-яке рішення, що стосується життєво важливих інтересів безпеки і прав Вірменії, Арцаха і всього вірменського народу, особливо підписання документа, повинні стати предметом всебічних консультацій і обговорень", – висловив переконання Сргасян.

Також він анонсував, що негайно ініціює політичні консультації, щоб якомога швидше "погодити рішення, які випливають із нашого порядку денного щодо захисту національних інтересів". Президент Вірменії додав, мовляв, сподівається, що це питання буде вирішено протягом десяти днів.

Нагадаємо, що документ про перемир’я в невизнаній республіці підписали президенти Росії та Азербайджану, а також прем'єр-міністр Вірменії. Після цього у вірменській столиці спалахнули заворушення, під час яких було захоплено державні будівлі. OBOZREVATEL стежив за цим у режимі онлайн.

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Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану, – читайте за посиланням.

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