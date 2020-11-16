Президент Вірменії заявив про необхідність відставки Пашиняна і проведення нових виборів

Борис Бондар Світ 22:05, 16.11.2020 Оновлено: 22:05, 16.11.2020

Президент Вірменії Армен Саркісян виступив з посланням до народу, в якому заявив про необхідність відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і закликав уряд і Національні Збори готуватися до дострокових парламентських виборів.

Про це це повідомило Sputnik Вірменія. Саркісян наголосив, що Вірменія програла у війні, яку їй нав'язали, як на полі бою, так і в дипломатичній сфері.

Президент також зазначив, що країна вже не може продовжувати жити звичним життям, оскільки економіка поранена, виникли величезні соціальні проблеми і гуманітарна катастрофа через потік біженців з Арцаха.

За словами Саркісяна, він провів багато зустрічей з парламентарями, політиками, громадськістю та представниками діаспори, і майже всі сходяться на думці щодо необхідності відставки уряду і проведення нових виборів до Національних Зборів.

До моменту проведення виборів, на думку, Саркісяна, управляти країною повинен уряд національної згоди.

Крім того, президент Вірменії звільнив командувача військами поліції Гургена Даллакяна і затвердив відставку глави МЗС Зограба Мнацаканяна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники протесту в Єревані зажадали від прем'єр-міністра Нікола Пашиняна піти у відставку до півночі, 12 листопада. У разі відмови вони пригрозили самостійно "вирішити питання з його відходом".

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