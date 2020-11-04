Дуже суб'єктивно - для мене зрозуміліше і краще, щоб біля керма однієї з найсильніших країн була людина, яка проти Росії. Тому що ставлення до Росії - це маркер для будь-якого адекватного українця, починаючи як мінімум з 2014 року.

Самі американці, ясна річ, не зобов'язані озиратися на думки інших. Але давайте подивимося на ситуацію:

у них в іншій частині півкулі є велика територія, яка перманентно створює проблеми. Російських шпигунів ловлять по всьому світу. Наркота, порушені домовленості, незрозумілий статус дипломатів / наркодилерів / диверсантів. Велика кількість осіб, які воюють і здійснюють теракти. Великобританія, Франція, Україна, Сирія, Карабах, Афганістан, Грузія, Молдова і так далі - список постраждалих збільшується.

Якось контролювати цю справу можна кількома способами. Один з них - дозволяти. Тобто, знаючи, що вони втручаються у вибори твоєї власної країни, що вони однозначно ненадійні як партнери, що вони штовхнуть тебе в спину в абсолютно будь-якому випадку - ти вибираєш політику умиротворення і примарною дружби. Так, вони втручаються у вибори на твоєму боці - і тому ти помилково думаєш, що з ними треба по-доброму. Тут же виступає на перший план ось яка позиція американського лідера:

"Я прийму РФ як партнера, тому що вони допомогли мені стати президентом". І тут приватне на першому плані, інтереси Америки - на другому. У кращому випадку. Принаймні так бачиться мені особисто.

Другий спосіб - бути справжнім яструбом, а не на словах. І контролювати відносини з тією ж РФ не з позиції залежності, не з позиції подяки за втручання в справи суверенної держави, а з позиції наявної сили. Навряд чи цей вибір програшний, тому що воювати з НАТО РФ не може, не має ресурсів та знань, і не буде. І лідер, який вибрав таку політику, мені, як українці, симпатичніше.

Навіщо потурати терористові, якщо ти можеш його розчавити? Навіть не військовим способом? Що, сильно похитнеться власна економіка? Так вона слабка якраз у РФ, а не у США. Ризик, що Росію забере собі Китай і тим самим він стане ще сильніше, створивши певні ризики? Якщо в цьому сіль, то китайці для України якось більш прийнятні. Вони багато працюють, ми з ними торгуємо, і вони нас не вбивають. А сама Америка з Китаєм до цих пір якось домовлялася, цей партнер на перший погляд несе менші ризики, ніж оскаженіла бензоколонка. Принаймні від Китаю сьогодні люди по всьому світу НЕ ГИНУТЬ.

Це примітивною мовою. Тут, звичайно, більше питань, ніж відповідей.

А сама суть - не бруднити руки об зв'язку з РФ. Німеччину складно не зрозуміти - там російських після другої світової війни стільки, що біда. Зґвалтовані німкені породили певний генетичний набір, який сьогодні надає перевагу з російськими торгувати. Плоть від плоті, як то кажуть.

Але США - навіщо їм цей бруд?

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