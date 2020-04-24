Президент ПАР спробував надягти маску в прямому ефірі, але осоромився. Відео

Президент ПАР Сиріл Рамафоса під час звернення до нації 23 квітня довго не міг надягти захисну маску.
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Як пише The South African, президент виступив у прямому ефірі, щоб повідомити про введення карантину в ПАР через поширення коронавірусу COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Сиріл Рамафоса не міг надягти маску
Скриншот видео
Водночас він вирішив продемонструвати важливість застосування засобів захисту в цей період. Спершу Рамафоса натягнув маску на очі, потім почав спускати нижче, але цей спосіб не спрацював.
У підсумку президенту ПАР все ж вдалося надягти її правильно, після чого він закінчив свою промову.
У мережі відразу почали робити меми на цю тему.
That was quick !!! Hahaha .. guys Tik Tok is THEEEE APP !!!! #cyrilramaphosa #CyrilRamaphosaFaceMask pic.twitter.com/VsGxrIKN1V- RM Phoolo (@casspernyovest) April 23, 2020
I'm out, Australia awaits 🤷🏾♂️🚶🏾♂️🚶🏾♂️🚶🏾♂️🚶🏾♂️🚶🏾♂️ #maskchallange #cyrilramaphosa pic.twitter.com/3Z4WZN61we- Slytherin ~ Li 🌈🌈 (@AsandeSana) April 23, 2020
If you know, you know. #cyrilramaphosa #CyrilRamaphosaFaceMask pic.twitter.com/GPTi9cVXHP- RM Phoolo (@casspernyovest) April 23, 2020
Hit a like if you appreciate Our President. #cyrilramaphosa pic.twitter.com/VjSThmH3cD- Luyanda (@PecirvalM) April 23, 2020
Раніше OBOZREVATEL писав, як правильно носити маску та рукавички.
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