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24 квітня • оновлено в 09:30
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Президент ПАР спробував надягти маску в прямому ефірі, але осоромився. Відео

1.1т
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Президент ПАР Сиріл Рамафоса під час звернення до нації 23 квітня довго не міг надягти захисну маску.

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Як пише The South African, президент виступив у прямому ефірі, щоб повідомити про введення карантину в ПАР через поширення коронавірусу COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сиріл Рамафоса не міг надягти маску

Сиріл Рамафоса не міг надягти маску

Скриншот видео

Водночас він вирішив продемонструвати важливість застосування засобів захисту в цей період. Спершу Рамафоса натягнув маску на очі, потім почав спускати нижче, але цей спосіб не спрацював.

У підсумку президенту ПАР все ж вдалося надягти її правильно, після чого він закінчив свою промову.

У мережі відразу почали робити меми на цю тему.

Раніше OBOZREVATEL писав, як правильно носити маску та рукавички.

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Тема
Коронавірус
Місце
ПАР
Теги
видео вірус
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