Президент ПАР спробував надягти маску в прямому ефірі, але осоромився. Відео

Президент ПАР Сиріл Рамафоса під час звернення до нації 23 квітня довго не міг надягти захисну маску.

Як пише The South African, президент виступив у прямому ефірі, щоб повідомити про введення карантину в ПАР через поширення коронавірусу COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Водночас він вирішив продемонструвати важливість застосування засобів захисту в цей період. Спершу Рамафоса натягнув маску на очі, потім почав спускати нижче, але цей спосіб не спрацював.

У підсумку президенту ПАР все ж вдалося надягти її правильно, після чого він закінчив свою промову.

У мережі відразу почали робити меми на цю тему.

That was quick !!! Hahaha .. guys Tik Tok is THEEEE APP !!!! #cyrilramaphosa #CyrilRamaphosaFaceMask pic.twitter.com/VsGxrIKN1V

Hit a like if you appreciate Our President. #cyrilramaphosa pic.twitter.com/VjSThmH3cD