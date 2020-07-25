Прошедшие в нескольких городах Беларуси и "жёстко" разогнанные тамошними властями предвыборные митинги оппозиции, а так же сопровождавшая эти события просто-таки "бешенная" информационная кампания, за которой весьма недвусмысленно торчали уши Кремля, весьма красноречиво продемонстрировала - президент Лукашенко сильно и опасно рискует...

Дело даже не в том, что уравновешенным и абсолютно толерантным (внешне) беларусам он надоел до чёртиков. Такая фигня бывает с ЛЮБЫМ правителем, достаточно долго находящимся у власти - хоть на юге, хоть на севере, хоть в Беларуси. Социальные закономерности и тенденции справедливы для любых больших социумов и общностей людей (скорость "уставания" может меняться, но отнюдь не направление, причём устают от самых и самых - например от Черчиля, Гавела или Манергейма). Другое дело - кто и как пытается воспользоваться этой "усталостью".

Я, наверное, не открою Америку, если скажу, что в Кремле очень бы хотели "заинтегрировать" Беларусь окончательно и бесповоротно. Так сказать, по самые помидоры.

На кремлёвском сленге это называется - "передача 95% национальных полномочий Беларуси наднациональным органам управления союзного государства". На нормальном языке это называется - внешнее враждебное поглощение.

В принципе, Беларусь уже давно была бы "растворена" в "российском глубинном народе", если бы не её президент. Из-за его патологической любви к личной власти он ни за какие коврижки не готов трансформироваться в губернатора Баларусской автономной республики или представителя президента в каком-нибудь Беларусском федеральном округе. Тем более, что не факт, что при такой трансформации он бы остался у руля этих новообразований (а вероятнее всего, учитывая точно такую же болезненную тягу к власти его "обнулённого друга" был бы отправлен в отставку). Посему, до сих пор все попытки Кремля скупить, завербовать или переманить толпы беларусских чиновников и силовиков шальным нефтедолларом оканчивались безрезультатно. Лукашенко продолжал гнуть своё, фрондировать и "кидать на бабки" кремлёвскую гопоту, одновременно устраивая своей навербованной Кремлём властной шобле регулярные "переТрАхивания", и задвигая своим контрагентам из Кремля "браЦкую тематику", а так же прочий словесный поток "интеграционного характера", предпочитая "дружить" дистанционно и на словах, умудряясь ещё под это дело вышибать из них же приличную денежку на прокорм и обеспечивая таким образом устойчивость своей власти внутри страны.

Сами беларусы взирали на все эти перетурбации философски и даже где-то одобрительно. Провести и кидануть москаля, под заверения в браЦких чуЙствах к нему, это вполне в менталитете тамошнего народонаселения. Достаточно вспомнить Могилёвское восстание.

Но в один прекрасный момент, "баЦька" заигрался. Чекистко-бандитская братва, окопавшаяся нынче в Кремле - это не та публика, которую можно до бесконечности долго "разводить как лохов". В конце концов, на кону авторитет тамошних паханов - ибо подчинённая российская братва, глядя на этот беларусский разводняк, начинает задавать им неудобные вопросы, и колебаться в таких чуЙствительных для них элементах, как верность и преданность. Посему, в какой-то миг в Кремле решили "положить конец" этим словесно-финансовым игрищам Лукашенко.

Учитывая тот факт, что сам он заточил и политику, и экономику своей страны исключительно "под себя", причём в ярко выраженном авторитарном стиле, в Кремле особо не парились с методологией. Как говориться, "просто добавь воды", что собственно они и сделали, наводнив Беларусь своей агентурой (причём, как скрытой, так и открытой) самой РАЗНООБРАЗНОЙ политико-идеологической окраски, которая стала в унисон делать то, что, собственно, она и умеет делать - раскачивать ситуацию в стране, пользуясь той самой усталостью беларусов от собственного несменяемого президента и его, скажем так весьма своеобразной внутренней политикой. Особенно круто и активно на этом поприще она оживилась, по понятным причинам, накануне президентских выборов в Беларуси.

Чем всё закончиться и как там дальше будет - можно только догадываться. Ибо тут мы вступаем на шаткий путь конспирологии. Но есть несколько ВАЖНЫХ нюансов для нас (Украины), касаемо тамошних событий.

1. До сих пор, Лукашенко весьма неоднозначно относился к российско-украинскому конфликту. Формально пребывая "в союзе" с Путиным и исправно голосуя во всяких там ООН-ах "против бИндероФцев и кровавой хунты", тем ни менее, он продолжал и продолжает с ней сотрудничать. Беларуские ГОСУДАРСТВЕННЫЕ компании сотрудничают (причём, достаточно плодотворно) со своими украинскими коллегами в таких чувствительных как для Украины, так и для РФ отраслях как энергетическая, машиностроительная, военно-техническая и ряде других, во многом сглаживая негативный эффект для Украины от "разрыва кооперационных связей" с РФ. Что само по себе вызывает в Кремле, скажем так, не совсем положительные эмоции.

2. Уже очевидное "форсирование событий" в самой Беларуси российскими специальными службами вполне может закончиться тотальным их провалом. Лукашенко может "закусить удила" и повести Беларусь не то что бы в "наднациональный" кремлёвский террариум, а вообще прямо в противоположную сторону (хотя это весьма маловероятно, ибо "в той стороне" его властные замашки явно не одобряют и не одобрят в будущем, правило про "нашего сукина сына" тут явно не сработает). Более того, всё может закончиться тем, что сама беларуская "фронда" может снести и самого Лукашенко и опять-таки направить страну подальше от "браЦких" кремлёвских пенатов. Учитывая традиционные "осторожность и деликатность", а главное - "высокий профессионализм" российских специальных служб и их реальную конкуренцию между собой, а так же социально-политические "колебания" в самой РФ - это более чем вероятно.

3. Уже сейчас очевидно, что Кремль пытается "валить Лукашенко", чётко прикидываясь ветошью. Одновременно пугая того, появлением в Беларуси каких-то отвязных "украинских националистов" (интервью российского политического эксперта Валерия Соловья украинскому телеканалу Еспрессо, студия "Запад" от 11.07.2020) или выставляя Украину, а заодно и злокозненный "Запад" "инициаторами политических изменений" в Беларуси".

Намедни, известный беларуский ресторатор Вадим Прокопьев, выступающий против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, опубликовал видео, в котором сообщил, что находится в Киеве и приглашает на эту “площадку” для общения всех желающих...

Обращение опального ресторатора, в котором он предложил использовать именно Киев как "точку сборки беларуского протеста", опубликовал ресурс “Настоящее время”, и в данном контексте это выглядит, мягко говоря, весьма своеобразно, учитывая зафиксированное участие отдельных представителей данного ресурса сразу в нескольких информационных кампаниях, направленных против Украины.

Целью этих неуклюжих манёвров явно есть пугание Лукашенко пресловутой и длинющей "рукой Госдепа" и заодно подрыв украинско-беларуского сотрудничества в критически важных для обоих стран отраслях.

Кому быть президентом Беларуси - исключительно внутреннее дело самих беларусов. И я думаю, они вполне разберутся САМОСТОЯТЕЛЬНО в этом вопросе.

А вот балбесы из Кремля, пытающиеся РЕАЛЬНО влиять на их выбор, при этом прикидываясь "рукой Запада" и его "украинскими ставленниками", рискуют нарваться на вполне себе РЕАЛЬНЫЙ беларуский МАЙДАН, причём, как С Лукашенко, так и БЕЗ НЕГО.