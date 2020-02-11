Скоротити до мінімуму: президент країни ЄС пішов на радикальний крок проти Росії

Президент Латвії Егіл Левітс закликав Сейм збільшити пропорцію телепрограм офіційними мовами ЄС і Єврозони до 80%, тим самим скоротивши до 20% мовлення російською мовою.

Глава держави звернувся до комісії з прав людини і суспільних справ і запропонував переглянути закон про електронні ЗМІ, повідомляє "Настоящее время".

За задумом Левітса, в основну пропозицію для абонентів неодмінно повинні входити телепрограми латвійських медіа, державних і комерційних, а також регіональні програми. Показувати їх мають офіційними мовами ЄС, яких всього налічується 24.

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На думку президента, ці вимоги повинні поширюватися не тільки на ефірні канали, але також і на постачальників послуг кабельного телебачення та на електронні ЗМІ, які ретранслюють телепрограми.

"Сильний інформаційний простір – істотне питання безпеки країни і демократії в Латвії. Повинно бути на законодавчому рівні можливо зробити так, щоб жителям Латвії були доступні якісні і плюралістичні телепрограми, які зміцнюють приналежність Латвії до культурного простору Європи та сприяють включенню жителів Латвії в загальний інформаційний дискурс Європи", – підкреслив Левітс.

За його словами, зміни у законодавстві вирішать "давно видиму проблему, яку до цього іншими механізмами не можна було ефективно вирішити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Латвії на три місяці ввели заборону трансляції путінського телеканалу "Росія РТР" через антиукраїнську пропаганду.

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