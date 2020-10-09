Президент Киргизстану прийняв відставку прем'єра та уряду
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку уряду на чолі з прем'єр-міністром Кубатбеком Бороновим.
Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, Жеенбеков звільнив Боронова на підставі його заяви.
Відповідно до указу особам, які обіймали посади прем'єр-міністра, першого віцепрем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністрів, членів уряду, буде продовжено виконання обов'язків членів уряду до формування нового складу Кабміну.
Також президент звільнив начальника генштабу Киргизстану Райімберді Дуйшенбієва, призначивши на цю посаду колишнього міністра оборони Таалайбека Омуралієва.
Документи набирають чинності з моменту їх підписання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 жовтня, наступного дня після парламентських виборів у Киргизстані, люди вийшли на акцію протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку та інших містах країни.
Учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан".
6 жовтня протести продовжилися. Центральна виборча комісія Киргизстану визнала підсумки виборів недійсними.
Унаслідок зіткнень із силовикам помер перший протестувальник, ще 590 осіб постраждали. За даними Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано 150 постраждалих, 13 із них – у реанімації.
6 жовтня у відставку подали прем'єр Кубатбек Боронов і спікер Жогорку Кенеша (парламенту республіки) Дастан Джумабеков.
Мітингувальники захопили будівлю парламенту (Білий дім), в якому також розташована адміністрація президента, і низка інших держустанов. Будівлю парламенту підпалили.