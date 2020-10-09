Президент Киргизстану прийняв відставку прем'єра та уряду

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку уряду на чолі з прем'єр-міністром Кубатбеком Бороновим.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, Жеенбеков звільнив Боронова на підставі його заяви.

Відповідно до указу особам, які обіймали посади прем'єр-міністра, першого віцепрем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністрів, членів уряду, буде продовжено виконання обов'язків членів уряду до формування нового складу Кабміну.

Також президент звільнив начальника генштабу Киргизстану Райімберді Дуйшенбієва, призначивши на цю посаду колишнього міністра оборони Таалайбека Омуралієва.

Документи набирають чинності з моменту їх підписання.

Як повідомляв OBOZREVATEL: