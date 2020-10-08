Президент Киргизстану назвав умови своєї відставки
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив про свою готовність піти у відставку, проте зробить він це після того, як "країна стане на шлях законності".
Зараз, вважає він, ситуація досягла критичної точки. Заява глави держави 8 жовтня була оприлюднена на сайті президента.
Він додав, що для її врегулювання необхідно вжити низку кроків. "Анульовані результати виборів до парламенту. Тепер мають бути призначені нові парламентські вибори. Рішення з цього приводу прийме ЦВК. Ці заходи знизять нинішню політичну напруженість", – зазначив президент.
На думку Жеенбекова, щоб створити законні підстави для нових призначень, слід відправити у відставку прем'єр-міністра і членів уряду.
"Щоб легітимізувати призначення нового прем'єр-міністра і членів уряду необхідні постанова парламенту і указ президента. Я готовий підписати відповідні укази, чекаю на постанови парламенту", – пояснив він.
Зі свого боку правоохоронні органи мають забезпечити безпеку для парламентаріїв, щоб вони змогли виконувати свою роботу.
"Як я раніше говорив, я маю намір легітимізувати відбуваються кадрові зміни. Для мене ніяка посада не стоїть вище цілісності держави, єдності народу і спокою суспільства. Нам потрібно якомога швидше повернути ситуацію, що склалася в правове русло. Після того, як будуть затверджені легітимні керівники органів виконавчої влади і країна стане на шлях законності, готовий піти з поста президента Киргизії", – підсумував глава держави.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 жовтня, наступного дня після парламентських виборів у Киргизстані, люди вийшли на акцію протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку та інших містах країни.
Учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан".
6 жовтня протести продовжилися. Центральна виборча комісія Киргизстану визнала підсумки виборів недійсними.
Унаслідок зіткнень із силовикам помер перший протестувальник, ще 590 осіб постраждали. За даними Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано 150 постраждалих, 13 із них – у реанімації.
6 жовтня у відставку подали прем'єр Кубатбек Боронов і спікер Жогорку Кенеша (парламенту республіки) Дастан Джумабеков.
Мітингувальники захопили будівлю парламенту (Білий дім), в якому також знаходиться адміністрація президента, і низка інших держустанов. Будівлю парламенту підпалили.