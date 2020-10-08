Президент Киргизстану назвав умови своєї відставки

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив про свою готовність піти у відставку, проте зробить він це після того, як "країна стане на шлях законності".

Зараз, вважає він, ситуація досягла критичної точки. Заява глави держави 8 жовтня була оприлюднена на сайті президента.

Він додав, що для її врегулювання необхідно вжити низку кроків. "Анульовані результати виборів до парламенту. Тепер мають бути призначені нові парламентські вибори. Рішення з цього приводу прийме ЦВК. Ці заходи знизять нинішню політичну напруженість", – зазначив президент.

На думку Жеенбекова, щоб створити законні підстави для нових призначень, слід відправити у відставку прем'єр-міністра і членів уряду.

Сооронбай Жеенбеков розповів, яким чином Киргизстан може встане на шлях законності. President.kg

"Щоб легітимізувати призначення нового прем'єр-міністра і членів уряду необхідні постанова парламенту і указ президента. Я готовий підписати відповідні укази, чекаю на постанови парламенту", – пояснив він.

Зі свого боку правоохоронні органи мають забезпечити безпеку для парламентаріїв, щоб вони змогли виконувати свою роботу.

"Як я раніше говорив, я маю намір легітимізувати відбуваються кадрові зміни. Для мене ніяка посада не стоїть вище цілісності держави, єдності народу і спокою суспільства. Нам потрібно якомога швидше повернути ситуацію, що склалася в правове русло. Після того, як будуть затверджені легітимні керівники органів виконавчої влади і країна стане на шлях законності, готовий піти з поста президента Киргизії", – підсумував глава держави.

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