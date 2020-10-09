Президент Киргизстану назвав умови своєї відставки

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
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  • У Киргизстані з 5 жовтня проходять акції протесту проти результатів парламентських виборів

  • Президент країни Сооронбай Жеенбеков розповів, яким чином можна стабілізувати ситуацію в країні

  • Для цього парламентарям необхідно дати можливість безпечно працювати

Білий дім в Киргизстані після протестів

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив про свою готовність піти у відставку, проте зробить він це після того, як "країна стане на шлях законності".

Зараз, вважає він, ситуація досягла критичної точки. Заява глави держави 8 жовтня була оприлюднена на сайті президента.

Він додав, що для її врегулювання необхідно вжити низку кроків. "Анульовані результати виборів до парламенту. Тепер мають бути призначені нові парламентські вибори. Рішення з цього приводу прийме ЦВК. Ці заходи знизять нинішню політичну напруженість", – зазначив президент.

На думку Жеенбекова, щоб створити законні підстави для нових призначень, слід відправити у відставку прем'єр-міністра і членів уряду.

Сооронбай Жеенбеков розповів, яким чином Киргизстан може встане на шлях законності.

"Щоб легітимізувати призначення нового прем'єр-міністра і членів уряду необхідні постанова парламенту і указ президента. Я готовий підписати відповідні укази, чекаю на постанови парламенту", – пояснив він.

Зі свого боку правоохоронні органи мають забезпечити безпеку для парламентаріїв, щоб вони змогли виконувати свою роботу.

"Як я раніше говорив, я маю намір легітимізувати відбуваються кадрові зміни. Для мене ніяка посада не стоїть вище цілісності держави, єдності народу і спокою суспільства. Нам потрібно якомога швидше повернути ситуацію, що склалася в правове русло. Після того, як будуть затверджені легітимні керівники органів виконавчої влади і країна стане на шлях законності, готовий піти з поста президента Киргизії", – підсумував глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 жовтня, наступного дня після парламентських виборів у Киргизстані, люди вийшли на акцію протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку та інших містах країни.

  • Учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан".

  • 6 жовтня протести продовжилися. Центральна виборча комісія Киргизстану визнала підсумки виборів недійсними.

  • Унаслідок зіткнень із силовикам помер перший протестувальник, ще 590 осіб постраждали. За даними Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано 150 постраждалих, 13 із них – у реанімації.

  • 6 жовтня у відставку подали прем'єр Кубатбек Боронов і спікер Жогорку Кенеша (парламенту республіки) Дастан Джумабеков.

  • Мітингувальники захопили будівлю парламенту (Білий дім), в якому також знаходиться адміністрація президента, і низка інших держустанов. Будівлю парламенту підпалили.

Киргизстан"Майдан" в Киргизстані