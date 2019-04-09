Президент Казахстану виступив зі зверненням до нації: про що говорив

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у вівторок, 9 квітня, виступив зі зверненням до нації, де призначив позачергові вибори на пост глави держави на 9 червня 2019 року.

Про це лідер країни заявив в прямому ефірі місцевого телеканалу.

"Я порадився з Єлбаси Нурсултаном Назарбаєвим, а також провів зустріч з главами уряду, парламенту, Конституційного ради і членами партій. Рішення про позачергові вибори - дуже потрібний і важливий крок. Я прийняв рішення про проведення президентських виборів 9 червня 2019 року", - повідомив Токаєв.

Він гарантував громадянам прозорість майбутнього голосування, зазначивши, що це його принципова позиція.

Згідно з конституцією Казахстану дострокові президентські вибори призначаються рішенням президента республіки і проводяться протягом двох місяців з дня їх оголошення.

Касим-Жомарт Токаєв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання повноважень. Новим главою країни став Касим-Жомарт Токаєв.

Назарбаєв додав, що залишиться головою Ради безпеки, головою партії "Нур Отан", членом Конституційної ради і нагадав, що законами він наділений статусом Першого Президента – Єлбаси, Лідера Нації.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про перейменування Астани в місто Нур-Султан.

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