|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Президент Казахстану виступив зі зверненням до нації: про що говорив

2.3тЧитати матеріал російською

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у вівторок, 9 квітня, виступив зі зверненням до нації, де призначив позачергові вибори на пост глави держави на 9 червня 2019 року.

Про це лідер країни заявив в прямому ефірі місцевого телеканалу.

"Я порадився з Єлбаси Нурсултаном Назарбаєвим, а також провів зустріч з главами уряду, парламенту, Конституційного ради і членами партій. Рішення про позачергові вибори - дуже потрібний і важливий крок. Я прийняв рішення про проведення президентських виборів 9 червня 2019 року", - повідомив Токаєв.

Новини
"Облизують Казахстан": Цимбалюк упіймав Кремль на паніці через хід Назарбаєва

Він гарантував громадянам прозорість майбутнього голосування, зазначивши, що це його принципова позиція.

Згідно з конституцією Казахстану дострокові президентські вибори призначаються рішенням президента республіки і проводяться протягом двох місяців з дня їх оголошення.

Касим-Жомарт Токаєв

Касим-Жомарт Токаєв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання повноважень. Новим главою країни став Касим-Жомарт Токаєв.

  • Назарбаєв додав, що залишиться головою Ради безпеки, головою партії "Нур Отан", членом Конституційної ради і нагадав, що законами він наділений статусом Першого Президента – Єлбаси, Лідера Нації.

  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про перейменування Астани в місто Нур-Султан.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Касим-Жомарт Токаєв
Місце
Казахстан
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки