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30 листопада • оновлено в 11:05
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Президентка Грузії раптово скасувала візит до Зеленського

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі перенесла візит до України на 2020 рік.

Як повідомляє адміністрація лідерки Грузії, візит до нашої країни відклали на прохання української сторони.

"У листопаді поточного року планувався візит президентки Грузії Саломе Зурабішвілі до Києва, проте, у зв'язку з процесами в Україні, на прохання української сторони, він був відкладений на 2020 рік", – йдеться у зверненні.

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Водночас наголошується, що офіційна поїздка президента України Володимира Зеленського до Грузії запланована не була.

Посол України в Грузії Ігор Долгов для "Грузія Online" пояснив, що Київ активно працює над підготовкою офіційного візиту президента Зурабішвілі в Україну.

"Важливе значення для розвитку діалогу на найвищому рівні мали візит президента Грузії Зурабішвілі до Києва на інавгурацію президента Зеленського в червні цього року, а також зустрічі глав України і Грузії в Варшаві і Нью-Йорку у вересні. Українська сторона зацікавлена ​​в підтримці такої високої динаміки зустрічей і президентів і в поглибленні діалогу, ми активно працюємо над підготовкою офіційного візиту Зурабішвілі в Україну", – повідомив дипломат.

Долгов наголосив, що в Україні очікують на приїзд прем'єр-міністр Грузії Георгія Гахарії, який візьме участь у зустрічі прем'єр-міністрів держав-членів ГУАМ, що відбудеться в Києві 12 грудня.

Зеленський і Зурабішвілі

Зеленський і Зурабішвілі

Як повідомляв OBOZREVATEL, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країні необхідно зменшити економічну залежність від Росії.

Водночас Зурабішвілі зазначила, що не може не спробувати вести діалог з Російською Федерацією.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Саломе Зурабішвілі Володимир Зеленський
Місце
Грузія
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
сім год мак не родив,і голоду не було.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну и шо с грузинкой встречаться? Энергоносителей у них нет, их дорогущее вино покупать? Если только договариваться о безропотном с их стороны принятии всех ранее экспортируемых воров в законе и авторитетов, которых они от Украины с неохотой принимают. Но это вопрос не уровня президентов.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Даже друзи-носороги от жопоголовых отворачиваются!
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