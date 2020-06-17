Президент Гондурасу і його дружина заразилися на коронавірус

Президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес і його дружина Анна Гарсія заявили про позитивні тести на COVID-19.

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Як повідомляє The Washington Post, президент Гондурасу пояснив причину захворювання тим, що не міг повністю самоізолюватись через свої обов'язки.

"Через мою роботу я не зміг на 100% залишитися вдома. Тепер я буду виконувати свою роботу за допомогою віртуальних медіа", - заявив він.

За словами Ернандеса, у нього лише легкі симптоми хвороби і це не завадить йому працювати далі. Крім цього, COVID-19 виявили у дружини президента Анни Гарсії і двох його помічників.

Правитель сусідньої Гватемали Алехандро Джамматтей висловив підтримку президентському подружжю.

"Молюсь за ваше швидке одужання і висловлюю вам свою повагу", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували через COVID-19.