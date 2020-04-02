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2 квітня • оновлено в 19:02
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Президент Філіппін дозволив розстрілювати порушників карантину

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Президент Філіппін Родріго Дутерте зажадав від сил правопорядку країни відкривати вогонь на ураження по кожному, хто порушує правила карантину через коронавірус, виходячи на протести в деяких регіонах.

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Про це він заявив під час виступу на національному телебаченні. Його слова цитує Reuters.

"Мій наказ поліції і військовим, а також місцевим чиновникам: якщо виникає проблемна ситуація, в якій люди накидаються на вас і загрожують вашому життю, стріляйте в них на поразку. Замість того, щоб створювати проблеми, вони відправляться в могилу", – жорстко сказав Дутерте.

Родріго Дутерте

Родріго Дутерте

Водночас начальник національної поліції Арчі Гамбоа запевнив, що його підлеглі не будуть відкривати вогонь по протестувальниках.

Зазначається, що перед цим у бідних кварталах столиці країни Маніли поліція заарештувала щонайменше 20 осіб за антиурядові виступи. Маніфестанти, зокрема, звинувачували владу в тому, що вони нібито не постачають продовольством під час карантину громадян, які найбільше цього потребують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, введені жорсткі обмежувальні заходи щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусу у Великобританії ведуть до скорочення кількості заражених.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Філіппіни
Теги
стрілянина карантин
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