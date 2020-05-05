Президент Чехії Мілош Земан став на сторону Кремля, спростувавши заяви про те, що Росія готувала гучне вбивство чеських політиків за допомогою отрути.

Йдеться про інформацію тижневика Respekt, що на початку квітня в Прагу нібито приїхав чоловік із російським диппаспортом, який мав у валізі отруту рицин. Про це повідомляють РИА Новости.

"Якби це була правда, то цю інформацію мали б засвідчити спецслужби, але цього поки не трапилося", – сказав Земан, нагадавши, що в його країні існують три спецслужби – громадянська, військова розвідка і контррозвідка.

Земан і Путін Комсомольська правда

"Із тих трьох спецслужб, які у нас є, я вважаю дві зайвими, а найбільше вірю військовій розвідці, у неї жодної подібної інформації (про росіянина з отрутою) не було", – наголосив чеський президент.

Зазначається, що відповідні повідомлення в чеських ЗМІ почали з’являтися після реакції Росії на знесення пам'ятника маршалу Івану Конєву в Празі. Так, влада району Прага-6 демонтувала монумент іще 3 квітня, а МЗС РФ Сергій Лавров назвав ці дії "обурливими і цинічними".

Пізніше СК РФ порушив кримінальну справу про осквернення символів військової слави Росії, скоєне публічно, російські слідчі мають намір притягнути до відповідальності учасників знесення пам'ятника.

"Я вважаю цю реакцію надмірною, але це реакція на дурість, яку здійснили наші незначні політики. Коли політик незначний, він намагається хоч чимось звернути на себе увагу", – сказав Земан.

Знесення пам'ятника Конєву в Празі DW

Він запропонував головам Праги, а також районів Прага-6 і Прага-Ржепоріє займатися своєю територією, а "загальнонаціональні справи залишити для державних політиків". Водночас, коментуючи питання про можливий арешт "винуватців" інциденту на прохання росіян, президент порадив їм не їздити в РФ.

"Якщо вони не поїдуть у Росію, їм нічого не буде, думаю, що в цій справі неможливо видати ордер на арешт – ні європейський, ні від Інтерполу. Можливо, і поліцейську охорону ці комунальні політики попросили самі, щоб знову-таки виділитися", – висловився Земан.

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