Президент Бурунді П'єр Нкурунзіза помер на 56-му році життя від зупинки серця.

Про це у вівторок, 9 червня, повідомив офіційний Twitter-аккаунт уряду східноафриканської держави.

"Уряд республіки Бурунді з великою скорботою оголошує про несподівану смерть його величності П'єра Нкурунзізи, президента республіки Бурунді", – написано в повідомленні.

У суботу, 6 червня, лідер держави був госпіталізований через погане самопочуття. У лікарні його стан іще більше погіршився, а в понеділок, 8 червня, серце Нкурунзізи зупинилося. Реанімувати його не вдалося.

П'єр Нкурунзіза був президентом Бурунді з серпня 2005 року. У серпні поточного року він повинен був піти у відставку, оскільки перемогу на виборах здобув інший провладний кандидат Еваріст Ндайішімійе, якого підтримав Нкурунзіза.

П'єр Нкурунзіза africanmanager.com

Анульовував терміни, як Путін

Нкурунзіза увійшов в історію Бурунді ще й анульовуванням своїх президентських термінів. У 2005 році він був обраний парламентом, але пізніше змінив процедуру і вже в 2010 році переміг за підсумками всенародного голосування.

Після цього він захотів піти на третій термін і Конституційний суд дав йому це право, де-факто анулювавши перші 5 років правління, коли його вибирав парламент.

У зв'язку з цим у країні назрів бунт, проти президента виступила частина військових. Однак спроба держперевороту закінчилася масовими арештами, а Нкурунзіза знову переміг на виборах. У 2018 році він ухвалив нову Конституцію, зміни в яку знову обнулили всі його попередні президентські терміни. Однак на вибори він не пішов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до конституції, які дозволять йому знову переобратися. У результаті Держдума проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів у Росії у третьому читанні.