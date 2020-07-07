Президент Бразилії заразився коронавірусом

Президент Бразилії Жаір Болсонару захворів на коронавірус.

Глава держави в ефірі місцевого телебачення особисто повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19, передає The Guardian.

"Повернули позитивний результат", – заявив Болсонару, перебуваючи в медичній масці.

Напередодні стало відомо, що у бразильського лідера виявили симптоми COVID-19, зокрема високу температуру. Водночас сам Болсонару запевняв, що у нього "чисті" легені.

Раніше він неодноразово заперечував небезпеку коронавірусу і називав його "грипом", порушуючи рекомендації ВООЗ про соціальну дистанцію. Однак у кінці червня суд примусив його носити захисну маску в громадських місцях.

Як писав OBOZREVATEL, станом на вівторок, 7 липня, коронавірусом у світі заразилися майже 12 мільйонів осіб. За попередню добу було виявлено понад 171 тисячу нових інфікованих.

Бразилія займає за цим показником друге місце в світі після США: заразилися понад 1,6 мільйона жителів, з яких понад 65 тисяч померли.