Президент Бразилії загримів у секс-скандал: у країні вимагають імпічменту

Президент Бразилії Жаір Болсонару нарвався на гнів інтернет-користувачів, запитавши у фоловерів у соцмережі, що таке "золотий дощ".
Відповідний пост з'явився на сторінці бразильського лідера у Twitter. При цьому, судячи з інформації ЗМІ, питання також супроводжувалося непристойним відео, знятим під час карнавалу. Незабаром ролик видалили в зв'язку з невідповідністю політиці соціальної мережі.
Після таких публікацій багато користувачів звинуватили президента в розпалюванні ненависті та навіть зажадали його імпічменту.
O que é golden shower?- Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 6 березня 2019 р.
Відзначимо, правий кандидат Болсонару прийшов до влади в Бразилії кілька місяців тому, проте встиг відзначитися скандальними висловлюваннями проти членів ЛГБТ-спільноти та лівих партій.
Жаір Болсонару
Mash
"Переконаний консерватор не надто любить меншини і часто кидається гучними заявами. Ось запостив відео з бразильського карнавалу, де один гарячий товариш, ну, ви зрозуміли. Засудив такий стиль спілкування, натякнув на провину ЛГБТ, а потім додав — що таке золотий дощ?" — прокоментували пост Болсонару в Telegram-каналі Mash.
Жаір Болсонару
"Радіо Свобода"
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