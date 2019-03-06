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Президент Бразилії загримів у секс-скандал: у країні вимагають імпічменту

2.1тЧитати матеріал російською

Президент Бразилії Жаір Болсонару нарвався на гнів інтернет-користувачів, запитавши у фоловерів у соцмережі, що таке "золотий дощ".

Відповідний пост з'явився на сторінці бразильського лідера у Twitter. При цьому, судячи з інформації ЗМІ, питання також супроводжувалося непристойним відео, знятим під час карнавалу. Незабаром ролик видалили в зв'язку з невідповідністю політиці соціальної мережі.

Після таких публікацій багато користувачів звинуватили президента в розпалюванні ненависті та навіть зажадали його імпічменту.

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Відзначимо, правий кандидат Болсонару прийшов до влади в Бразилії кілька місяців тому, проте встиг відзначитися скандальними висловлюваннями проти членів ЛГБТ-спільноти та лівих партій.

Жаір Болсонару

Жаір Болсонару

Mash

"Переконаний консерватор не надто любить меншини і часто кидається гучними заявами. Ось запостив відео з бразильського карнавалу, де один гарячий товариш, ну, ви зрозуміли. Засудив такий стиль спілкування, натякнув на провину ЛГБТ, а потім додав — що таке золотий дощ?" — прокоментували пост Болсонару в Telegram-каналі Mash.

Жаір Болсонару

Жаір Болсонару

"Радіо Свобода"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський чиновник — топ-менеджер "Росгеології" — вляпався у гучний секс-скандал, розповівши про свої любовні "пригоди" в сервісі Twitch. Відео ігрового стріму злили в мережу.

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Місце
Бразилія
Теги
секс скандалполітикасоцмережі
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