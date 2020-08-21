Президент Бразилії переплутав карлика з дитиною і підняв його на руки
Президент Бразилії Жаір Болсонару під час церемонії відкриття електростанції, ймовірно, переплутав карлика з дитиною і взяв його на руки.
Цей момент потрапив на відео, яке швидко стало вірусним у соцмережах. На кадрах видно, як Болсонару під радісні вигуки оточуючих піднімає людину, а жінка поруч питає: "Це дитина?".
Болсонару відразу передав карлика іншому чоловіку, розвернувся і пішов.
Однак людина, яку підхопив президент, судячи з відео, не образилася. На кадрах він демонструє радість і махає присутнім.
У соцмережах деякі користувачі припустили, що президент знав про особливості піднятої їм людини і хотів таким чином пожартувати.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Бразилії Жаір Болсонару, який на початку липня виявив у себе симптоми коронавірусу, а потім вилікувався від нього, повідомив, що після перенесеного COVID-19 в його легенях виявили грибок.