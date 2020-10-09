Президент Азербайджану: лініі зіткнення більше немає, ми її знищили

Станіслав Янченко Світ 21:37, 9.10.2020

З виступу Президента Азербайджану:

Якщо глава МЗС Вірменії на перемовинах у Москві скаже, що "Карабах - це Вірменія", то про переговори не може йти мови ...

Арменія повинна залишити захоплені території Азербайджану ...

Статуса-кво щодо Карабаху більше не існує ...

Лініі зіткнення більше немає, ми її знищили ...

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