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12 січня • оновлено в 20:24
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"Президент" Абхазії подав у відставку після масових протестів: перші деталі

1.7т
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Так званий президент Абхазії, окупованої РФ грузинської території, Рауль Хаджимба подав у відставку.

Відповідну заяву він подав у неділю, 12 січня, передає Telegram-канал "Раньше всех". "Парламент" розгляне його 13 січня.

Таке рішення Хаджимби підтвердив і "віце-президент" "республіки". До цього за відставку так званого президента проголосував "парламент" Абхазії.

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Рауль Хаджимба

Рауль Хаджимба

interfax.ru

У коментарі "Інтерфаксу", відповідаючи на запитання, чи буде він брати участь у позачергових виборах "президента", Хаджимба сказав: "Життя покаже".

Водночас 12 січня в Абхазію прибув помічник президента Росії Владислав Сурков. Повідомлялося, що у нього запланована зустріч із Раулем Хаджимбою.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Абхазії почалися масові протести з вимогою нових виборів. Зокрема, кілька сотень людей зібралися в центрі Сухумі, виламали двері будівлі "адміністрації президента" і взяли її штурмом.

Також 9 січня "спікер парламенту" раптово потрапив до лікарні із серцевим нападом.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Грузія
Тег
політика
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Чан Джеки
Чан Джеки
х...о в теме.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ну всё теперь абхазцы заживут, а россияне будут завидовать, как завидуют украинцам - богатым, здоровым и счастливым)
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
пусть уж идут в свою грузынию,там им махом мозги вправят..
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Иванова Елена
Иванова Елена
Oleg Oleg, воровать меньше надо!!! тогда и жизнь наладиться!!! им в грузии плохо было? а сейчас хорошо???
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