"Президент" Абхазії подав у відставку після масових протестів: перші деталі

Так званий президент Абхазії, окупованої РФ грузинської території, Рауль Хаджимба подав у відставку.

Відповідну заяву він подав у неділю, 12 січня, передає Telegram-канал "Раньше всех". "Парламент" розгляне його 13 січня.

Таке рішення Хаджимби підтвердив і "віце-президент" "республіки". До цього за відставку так званого президента проголосував "парламент" Абхазії.

Рауль Хаджимба interfax.ru

У коментарі "Інтерфаксу", відповідаючи на запитання, чи буде він брати участь у позачергових виборах "президента", Хаджимба сказав: "Життя покаже".

Водночас 12 січня в Абхазію прибув помічник президента Росії Владислав Сурков. Повідомлялося, що у нього запланована зустріч із Раулем Хаджимбою.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Абхазії почалися масові протести з вимогою нових виборів. Зокрема, кілька сотень людей зібралися в центрі Сухумі, виламали двері будівлі "адміністрації президента" і взяли її штурмом.

Також 9 січня "спікер парламенту" раптово потрапив до лікарні із серцевим нападом.

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