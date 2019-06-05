Претендують 4 країни: Жириновський пригрозив Україні розпадом

Скандальний російський політик Володимир Жириновський пригрозив Україні розпадом, оскільки на її території претендують відразу чотири держави.

Відповідну заяву росіянин зробив в особистому Telegram-каналі, при цьому заявивши, що РФ варто "навести порядок" у цій ситуації.

"Україна хоче європеїзації, а одержить балканізацію. За прикладом Югославії, яка була насильно розділена на частини, розпадеться й Україна", – написав Жириновський.

Він додав, що анексований Крим "повернувся в Росію", назвавши Донбас при цьому "де факто незалежним".

"Польща хоче повернути Східні Креси, Угорщина шукає можливості повернути Закарпаття, Румунія – Північну Буковину", – продовжив він.

Володимир Жириновський inosmi.ru

Політик стверджує, що поділ України є "частиною великої програми зі знищення Росії".

"Почали з розчленування Російської Імперії, потім – СРСР. Зараз дроблять і налаштовують одне проти одного колишні союзні республіки і слов'янські держави як Югославія. Нам потрібно жорстко навести порядок!" – підсумував Жириновський.

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