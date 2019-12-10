Пресконференція "нормандської четвірки": повне відео заяв

У мережі з'явилося повне відео спільної пресконференції президентів України, Росії і Франції Володимира Зеленського, Володимира Путіна і Еммануеля Макрона, а також канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Під час своїх заяв лідери країн розповіли про підсумки переговорів 9 грудня. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Нормандська зустріч
Офіс президента
Зокрема, стало відомо, що сторони прийшли до таких рішень:
До 31 грудня Україна і Росія проведуть обмін полоненими "всіх на всіх".
Повне припинення вогню на Донбасі. Його також обіцяють зробити до кінця року. За цим стежитиме ОБСЄ.
Оновлення плану розмінування територій.
Розведення сил і засобів ще на 3 ділянках.
Наступна зустріч відбудеться через 4 місяці, там обговорять повернення кордону.
Місцеві вибори на Донбасі можливі лише за українськими законами, без бойовиків і іноземних військ.
Україна проти федералізації. Проти впливу інших держав на вектор розвитку України. Вона не підтримує можливість вирішення конфлікту шляхом здачі територій.
Закон про особливий статус Донбасу буде продовжений.
"Формула Штайнмаєра" має бути імплементована в українському законодавстві.
Повне відео пресконференції Зеленського, Меркель, Макрона і Путіна
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Зеленський озвучив основні пункти, за якими сторони дійшли згоди в Парижі. Він підкреслив, що виступає проти федералізації, проти впливу інших держав на вектор розвитку країни, а також вказав на неможливість вирішення війни шляхом здачі територій.
У мережі був оприлюднений текст комюніке, прийнятого за результатами переговорів.
Стало відомо, що сторони підпишуть новий договір щодо Донбасу. Після саміту делегації чотирьох країн зайнялися підготовкою документа, який неофіційно назвали "Мінськ-3".
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