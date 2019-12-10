Пресконференція "нормандської четвірки": повне відео заяв

У мережі з'явилося повне відео спільної пресконференції президентів України, Росії і Франції Володимира Зеленського, Володимира Путіна і Еммануеля Макрона, а також канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Під час своїх заяв лідери країн розповіли про підсумки переговорів 9 грудня. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, стало відомо, що сторони прийшли до таких рішень:

До 31 грудня Україна і Росія проведуть обмін полоненими "всіх на всіх".

Повне припинення вогню на Донбасі. Його також обіцяють зробити до кінця року. За цим стежитиме ОБСЄ.

Оновлення плану розмінування територій.

Розведення сил і засобів ще на 3 ділянках.

Наступна зустріч відбудеться через 4 місяці, там обговорять повернення кордону.

Місцеві вибори на Донбасі можливі лише за українськими законами, без бойовиків і іноземних військ.

Україна проти федералізації. Проти впливу інших держав на вектор розвитку України. Вона не підтримує можливість вирішення конфлікту шляхом здачі територій.

Закон про особливий статус Донбасу буде продовжений.