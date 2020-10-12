Препарати від коронавірусу могли вплинути на психіку Трампа – ЗМІ

Ліки від коронавірусу, які приймав президент США Дональд Трамп, могли вплинути на його психічний стан.

Про це стверджує американська газета The New York Times. Відзначається, що схильність президента до непередбачуваних вчинків посилилася після хвороби.

Під час лікування від COVID-19, крім противірусного препарату "Ремдесивір", Трамп приймав дексаметазон – стероїд, який може викликати у людини відчуття ейфорії, раптові припливи енергії і навіть відчуття невразливості.

За словами експертів, палець президента, який приймає такі препарати, не повинен торкатися ядерної кнопки.

"Проблема полягає в тому, що дексаметазон здатний перетворити людину в параноїка або одержимого. Ми не знаємо, скільки цього препарату йому дали. Якщо він посеред ночі накаже, а його ніхто не зупинить, все буде залежати від готовності його військового помічника не передати наказ за призначенням", – заявив професор Массачусетського технологічного інституту Віпіна Наранг.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент США Дональд Трамп оголосив, що у нього більше немає COVID-19 і він повністю вилікувався, однак на його руці помітили дивні пластирі.