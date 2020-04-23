Противірусний препарат "Ремдесивір", який показав хороші результати при лікуванні коронавірусу в США, не пройшов клінічні випробування.

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Про це пише Financial Times з посиланням на чернетку звіту про дослідження, яка ненадовго була опублікована на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Видання зазначає, що випробування проходили в Китаї. Вони показали, що препарат не покращує стан пацієнтів і не зменшує вміст патогенних мікроорганізмів в крові.

У дослідженні взяли участь 237 осіб, 158 добровольців приймали "Ремдесивір". Також у нього виявився сильний побічний ефект, 18 пацієнтів були змушені перестати приймати його.

У ВООЗ заявили, що дослідження, які знаходиться на стадії експертної оцінки, було опубліковано випадково. Як тільки помилку помітили, його видалили.

При цьому в Gilead Sciences, американській біофармацевтичній компанії, яка розробила препарат, підкреслили, що умови проведення випробувань були некоректними. "Через дострокового припинення дослідження з-за низького числа добровольців воно не мало достатньої масштабу, щоб дозволити зробити статистично значущі висновки", – заявили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США хворі на коронавірус пішли на поправку після застосування експериментального препарату "Ремдесивір". Заражені пацієнти видужували протягом десяти днів після початку прийому ліків. Дослідження за участю 126 людей з COVID-19 пройшло в Медичному центрі при Чиказькому університеті.