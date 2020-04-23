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24 квітня • оновлено в 00:14
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Препарат від COVID-19 "Ремдесевір" не пройшов клінічні випробування – ЗМІ

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Противірусний препарат "Ремдесивір", який показав хороші результати при лікуванні коронавірусу в США, не пройшов клінічні випробування.

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Про це пише Financial Times з посиланням на чернетку звіту про дослідження, яка ненадовго була опублікована на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Є сильна побічка: з'явилися результати дослідження "ефективного" препарату від коронавірусу

Видання зазначає, що випробування проходили в Китаї. Вони показали, що препарат не покращує стан пацієнтів і не зменшує вміст патогенних мікроорганізмів в крові.

У дослідженні взяли участь 237 осіб, 158 добровольців приймали "Ремдесивір". Також у нього виявився сильний побічний ефект, 18 пацієнтів були змушені перестати приймати його.

У ВООЗ заявили, що дослідження, які знаходиться на стадії експертної оцінки, було опубліковано випадково. Як тільки помилку помітили, його видалили.

При цьому в Gilead Sciences, американській біофармацевтичній компанії, яка розробила препарат, підкреслили, що умови проведення випробувань були некоректними. "Через дострокового припинення дослідження з-за низького числа добровольців воно не мало достатньої масштабу, щоб дозволити зробити статистично значущі висновки", – заявили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США хворі на коронавірус пішли на поправку після застосування експериментального препарату "Ремдесивір". Заражені пацієнти видужували протягом десяти днів після початку прийому ліків. Дослідження за участю 126 людей з COVID-19 пройшло в Медичному центрі при Чиказькому університеті.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
дослідження
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
ГЛАВНОЕ: Американский ученый утверждает, что панику от пандемии коронавируса умело используют фармацевтические кампании. Цель — поголовная вакцинация населения. ДЕТАЛИ: Доктор Шива Айядурай из штата Массачусетс предупредил о готовящейся глобальной «кабализации» населения на фоне развивающейся эпидемии коронавируса. По словам ученого, правящие элиты используют панику для подготовки населения США и других стран мира к повальной обязательной вакцинации и, в дальнейшем — тотальному контролю людей на уровне биологии. Как говорит Айядурай, человеческому организму достаточно таких мощных природных витаминов как витамин A, B, C и D. Однако корпоративная медицина США с ее могущественным фармацептическим лобби преуменьшают эффект натуральной медицины. Вместо этого ее представители агрессивно продвигают искусственные заместители в виде вакцинации, полагает ученый. «Коронавирусы были всегда и везде. Мы носим в своем теле более 80 триллионов вирусов и бактерий. Человек — это живая фабрика бактерий... Почему же тогда изолируются целые экономические системы, почему уничтожается экономика? Это фундаментально чрезмерная реакция. Это глобальный сговор. Коронавирус войдет в историю, как самый крупный и нагоняющий страх обман», — сказал ученый. «Фармацевтические корпорации сейчас теряют большие деньги. Их новая модель базируется на прививках. Потому что на производителя медикаментов можно подать у суд. Высоки риски и мала прибыль. Но с прививками таких рисков нет. Они не попадают под те же правила, как и медикаменты. На производителя прививки нельзя подать в суд», — заявляет Айядурай. Ученый полагает, что нынешняя истерия направлена на то, чтобы всех заставить прививаться в обязательном порядке: «Возможно, через полгода вы уже так просто не получите права на автомобиль. Вас спросят — а где ваш паспорт с прививками? Захотите в фитнес-клуб или на дискотеку — везе вы будете слышать один и тот же вопрос: вы сделали прививку?..».
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