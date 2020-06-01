Прем'єра Румунії оштрафували за показове порушення карантину

Прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан заплатив штраф у розмірі 3000 леїв (617 євро) за порушення карантинних заборон, запроваджених у країні через пандемію.

Зокрема, він був без маски і курив у приміщенні. Про це повідомляє повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Зазначається, що 30 травня у місцевих соцмережах з'явилася фотографія, на якій Орбан сидить у своєму кабінеті за столом зі ще кількома міністрами і курить цигарку. Що цікаво, ніхто з присутніх не був у захисних масках – ті лежали на столі.

Прем’єр Румунії порушив карантин і заплатить штраф

Щоправда, прем'єр Румунії визнав порушення, заявивши, що деякі члени уряду зібралися в його офісі після довгого робочого дня 25 травня, у день його 57-річчя.

"Прем'єр-міністр знає, що правил повинні дотримуватися всі громадяни, незалежно від їхнього статусу. Якщо закон порушується, повинні застосовуватися санкції", – йдеться у його заяві.

Орбан сидів у приміщенні без маски й курив euractiv.com

Підкреслюється, що після 60 днів суворого карантину під час надзвичайного стану, який закінчився 15 травня, уряд Орбана розпорядився встановити 30-денний режим підвищеної небезпеки. Так носіння масок стало обов'язковим у громадському транспорті та закритих громадських місцях. Куріння ж у приміщенні заборонено в країні ще з 2016 року.

Зауважимо, що з початку епідемії в Румунії підтвердили 19 257 випадків захворювання на COVID-19 і 1270 летальних випадків, 13 256 пацієнтів вилікувалися.

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, після пом'якшення карантину через COVID-19 і відкриття контрольно-пропускних пунктів із 16 травня на румунсько-угорському кордоні утворилися величезні черги.