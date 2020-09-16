Прем'єра Ізраїлю Нетаньяху висунули на Нобелівську премію миру

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху був висунутий на Нобелівську премію миру за внесок у встановлення миру на Близькому Сході.

Як пише ізраїльська газета "Маарів", висування зробив член палати депутатів Італії від партії "Ліга Півночі" Паоло Грімольді.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю зробив істотний внесок у встановлення миру на Близькому Сході, підписавши угоди з ОАЕ, Бахрейном, а також просунувшись у діалозі з Саудівською Аравією, який уже сприяв тому, що королівство відкрило свій повітряний простір для ізраїльських літаків. Усі ці досягнення були немислимі ще кілька місяців тому. І за це Нетаньяху заслуговує Нобелівської премії миру", – йдеться в публікації.

Газета "Маарів" Twitter/Anna Rayva-Barsky

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Нагадаємо, що 16 вересня у Вашингтоні відбулася історична церемонія підписання угод про нормалізацію дипломатичних відносин ОАЕ та Бахрейну з Ізраїлем. На цьому заході за посередництва США прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підписав відповідні угоди з міністрами закордонних справ ОАЕ та Бахрейну – Абдуллою бін Заєд аль-Нагаяном і Абдуллатіфом бін Рашидом аз-Заяні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру за підписання мирної угоди між Ізраїлем і ОАЕ.