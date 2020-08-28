Прем'єр Японії Абе пішов у відставку через хворобу й висловився наостанок про РФ

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який обіймав цю посаду з 2012 року, оголосив про складення повноважень за станом здоров'я.

Оголошуючи про це рішення на пресконференції 28 серпня, він висловив жаль, що йде, так і не вирішивши питання підписання мирного договору з РФ. Його слова цитує агентство "Кіодо".

Насамперед 65-річний політик пояснив свою відставку загостренням виразкового коліту (хронічне аутоімунне запальне захворювання слизової оболонки товстої кишки. – Ред.) і, відповідно, необхідністю лікування.

"Виразковий коліт повернувся. Потрібно продовжити лікування протягом якогось часу", – сказав Абе.

Політик підкреслив, що хвороба заважає "ухвалювати правильні рішення", отже, йому стало складно виконувати обов'язки прем'єра.

"Я вирішив піти з поста прем'єр-міністра. Хотів би попросити вибачення у народу Японії... Шкодую, що йду, не розв'язавши питання підписання мирного договору з Росією", – зізнався він.

Сіндзо Абе і глава РФ Володимир Путін (Reuters)

Зазначається, що через цю ж хворобу Сіндзо Абе подавав у відставку з поста глави уряду в 2007 році. Пізніше його стан здоров'я вдалося стабілізувати, що дало йому змогу повернутися до державної служби в 2012 році.

Додамо, що Абе не став призначати тимчасового виконувача обов'язків глави уряду. Він продовжить виконувати свої функції, поки урядуща японська Ліберально-демократична партія не представить кандидатуру нового прем'єра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2019-го прем'єр Японії Сіндзо Абе заявив, що хоче укласти мирний договір із Росією до 2021 року. Тоді він говорив, що в 2021-му піде з поста прем'єра і до цього хотів би укласти мирну угоду.