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ПолітикаЕкономіка

Прем'єр РФ Медведєв зник: в уряді Росії зізналися в серйозних проблемах зі здоров'ям

11.8тЧитати новину російською

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не з'являвся останнім часом на публічних заходах через отриману спортивну травму.

"Травма, яку отримано під час занять спортом, не дозволяє прем'єру проводити публічні заходи", - пояснили в російському уряді, передає "Інтерфакс".

Така відповідь з'явилася в зв'язку з тим, що 23 серпня видання "Проект" у Telegram повідомило про відсутність Медведєва в публічній площині протягом останніх дев'яти днів.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

Прес-служба уряду РФ

"Глава уряду точно не у відпустці - в його графіку багато важливих заходів, але всі вони з невідомих причин скасовуються. Останній раз на публіці прем'єр був 14 серпня - у цей день він зустрічався з т.в.о. губернатора Новосибірської області Андрієм Травниковим", - написали в ЗМІ. .

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Всі наступні дні на сайті уряду РФ з'являлася інформація про те, що Медведєв направляв телеграми.

Прем'єр РФ Медведєв зник: в уряді Росії зізналися в серйозних проблемах зі здоров'ям

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні на деякий час зникав президент Росії Володимир Путін, скасувавши всі публічні заходи.

Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
х.й сним!
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Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
Медведев сифилис от путлера подхватил
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oгнев ogneff
oгнев ogneff
я упал с велика ну вы там держитесь крымчане денег нет
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