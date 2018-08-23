Прем'єр РФ Медведєв зник: в уряді Росії зізналися в серйозних проблемах зі здоров'ям

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не з'являвся останнім часом на публічних заходах через отриману спортивну травму.

"Травма, яку отримано під час занять спортом, не дозволяє прем'єру проводити публічні заходи", - пояснили в російському уряді, передає "Інтерфакс".

Така відповідь з'явилася в зв'язку з тим, що 23 серпня видання "Проект" у Telegram повідомило про відсутність Медведєва в публічній площині протягом останніх дев'яти днів.

Дмитро Медведєв Прес-служба уряду РФ

"Глава уряду точно не у відпустці - в його графіку багато важливих заходів, але всі вони з невідомих причин скасовуються. Останній раз на публіці прем'єр був 14 серпня - у цей день він зустрічався з т.в.о. губернатора Новосибірської області Андрієм Травниковим", - написали в ЗМІ. .

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Всі наступні дні на сайті уряду РФ з'являлася інформація про те, що Медведєв направляв телеграми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні на деякий час зникав президент Росії Володимир Путін, скасувавши всі публічні заходи.