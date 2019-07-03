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Прем'єр Нідерландів зізнався у "таємній" зустрічі з Путіним щодо MH17

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Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зізнався, що обговорював із президентом Росії Володимиром Путіним катастрофу Boeing-777 на Донбасі на полях саміту G20.

При цьому він відмовився повідомити подробиці розмови, передає NL Times. "Обговорення повинно залишатися конфіденційним, у тому числі через надзвичайно високу делікатність теми", – виправдався він.

У той же час ЗМІ звернули увагу на те, що на сайті Кремля не згадується про зустріч Путіна і голандського політика. "Мабуть, розмова із Рютте була настільки несуттєвою для російської сторони, що про неї навіть не згадали", – пише німецьке видання Heise.

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Марк Рютте і Володимир Путін

Марк Рютте і Володимир Путін

Lenta.ru

На сайті уряду Нідерландів також не повідомляється про їх розмову.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту знаходилися 298 чоловік, всі вони загинули.

  • Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.

  • "Бук" належав 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким перевозили установку.

  • Bellingcat назвала імена підозрюваних у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

  • Один із підозрюваних Сергій "Похмурий" Дубинський відреагував на звинувачення, відхрестившись від причетності.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особи
Володимир ПутінМарк Рютте
Місце
Нідерланди
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Кастрюль не спросили кому с кем встречаться...?)
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
С руководством Укрорейха никто не встречается, приговорили салоедов.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Видимо у Нидерландов проснулась национальная гордость. Решились наказать реальных виновных, а не тех, которые выгодны Западу.
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