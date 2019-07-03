Прем'єр Нідерландів зізнався у "таємній" зустрічі з Путіним щодо MH17

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зізнався, що обговорював із президентом Росії Володимиром Путіним катастрофу Boeing-777 на Донбасі на полях саміту G20.

При цьому він відмовився повідомити подробиці розмови, передає NL Times. "Обговорення повинно залишатися конфіденційним, у тому числі через надзвичайно високу делікатність теми", – виправдався він.

У той же час ЗМІ звернули увагу на те, що на сайті Кремля не згадується про зустріч Путіна і голандського політика. "Мабуть, розмова із Рютте була настільки несуттєвою для російської сторони, що про неї навіть не згадали", – пише німецьке видання Heise.

Марк Рютте і Володимир Путін Lenta.ru

На сайті уряду Нідерландів також не повідомляється про їх розмову.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту знаходилися 298 чоловік, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.

"Бук" належав 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким перевозили установку.

Bellingcat назвала імена підозрюваних у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

Один із підозрюваних Сергій "Похмурий" Дубинський відреагував на звинувачення, відхрестившись від причетності.

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