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Прем'єр Ізраїлю зізнався, що задумав нову анексію

1.2тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв анексувати території на Західному березі річки Йордан.

Він уточнив, що піде на цей крок в разі перемоги на майбутніх парламентських виборах, які пройдуть вже 9 квітня, пише The Independent.

В інтерв'ю ізраїльському телеканалу Нетаньяху поставили запитання, чому він ще не розширив суверенітет Ізраїлю на великі поселення на Західному березі, як це було зроблено стосовно Східного Єрусалиму і Голанських висот, які були захоплені в результаті війни на Близькому Сході 1967 року.

Біньямін Нетаньяху

Біньямін Нетаньяху

Укрінформ

У відповідь він заявив: "Хто говорить, що ми цим не займаємося? Ми працюємо над цим і обговорюємо це питання. Ви питаєте, чи переходимо ми до наступного етапу. Відповідь - так. Ми перейдемо до наступного етапу. Я збираюся розширити суверенітет".

Як зазначає The Independent, на території Західного берега річки Йордан, Східного Єрусалиму і сектора Газа палестинці хочуть створити свою власну державу. При цьому на Західному березі і в Східному Єрусалимі живе близько півмільйона ізраїльтян і понад 2,6 млн палестинців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент США Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами.

  • Багато країн виступили проти рішення США, оскільки дані території є анексованими.

  • Побоювання виникли і в Україні – експерти задалися питанням, чи не є це передвісником визнання права Росії на захоплений Крим.

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Особа
Біньямін Нетаньягу
Місце
Ізраїль
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Беріть всі приклад в Усраіля!Уа товаісчі!Уа!
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