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9 вересня • оновлено в 11:01
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Прем'єр Ізраїлю осоромився "зустріччю із Єльциним". Відео

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу осоромився на зустрічі з урядом, сказавши, що зустрівся у Лондоні з Борисом Єльциним.

Відео було опубліковано в Twitter Noa Landau. Нетаньягу переплутав Єльцина з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Я повернувся з дуже приємного візиту до Лондона, де зустрівся з прем'єр-міністром Борисом Єльциним і міністром оборони США", – сказав Нетаньягу на початку зустрічі.

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Його одразу спробували поправити урядовці. Зі свого боку прем'єр заявив, що він просто перевіряє підлеглих на уважність.

Борис Єльцин був першим президентом Російської Федерації. Час його правління збігається з першим терміном прем'єр-міністра Нетаньягу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні Беньямін Нетаньягу вперше за 20 років прибув в Україну з державним візитом.

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Особи
Беньямін Нетаньягу Борис Єльцин
Місце
Ізраїль
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