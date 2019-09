Прем'єр Ізраїлю осоромився "зустріччю із Єльциним". Відео

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу осоромився на зустрічі з урядом, сказавши, що зустрівся у Лондоні з Борисом Єльциним.

Відео було опубліковано в Twitter Noa Landau. Нетаньягу переплутав Єльцина з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Я повернувся з дуже приємного візиту до Лондона, де зустрівся з прем'єр-міністром Борисом Єльциним і міністром оборони США", – сказав Нетаньягу на початку зустрічі.

Його одразу спробували поправити урядовці. Зі свого боку прем'єр заявив, що він просто перевіряє підлеглих на уважність.

Борис Єльцин був першим президентом Російської Федерації. Час його правління збігається з першим терміном прем'єр-міністра Нетаньягу.

Israeli @Twitter feed quick to respond. This one is by brilliant @yoavr pic.twitter.com/iYPy4zfrfI