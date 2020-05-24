Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху постав перед судом за звинуваченням у корупції
В Ізраїлі в неділю, 24 травня, відбулося судове засідання за звинуваченням у корупції прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху.
70-річний політик – перший лідер Ізраїлю в історії, який постав перед судом, пише ВВС.
При цьому звинувачення у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою він заперечує. Як стверджує прем'єр, розслідування нібито спрямовані на те, щоб "скинути його будь-яким можливим способом".
Нетаньяху прибув до будівлі суду в Єрусалимі через кілька днів після того, як почав новий термін своїх повноважень, зазначили журналісти.
У чому звинувачують Біньяміна Нетаньяху?
Ізраїльському прем'єр-міністру було висунуто звинувачення за трьома випадками, відомими як 1000, 2000 і 4000:
справа 1000 – шахрайство і зловживання довірою: його звинувачують в отриманні подарунків (в основному сигар і пляшок шампанського) від впливових бізнесменів нібито в обмін на послуги;
Дело 2000 – шахрайство і зловживання довірою: Нетаньяху звинувачується в пропонуванні допомогти поліпшити поширення ізраїльської газети Yediot Ahronot в обмін на позитивне висвітлення його персони;
справа 4000 – хабарництво, шахрайство і зловживання довірою: будучи прем'єр-міністром і міністром зв'язку під час передбачуваного злочину, Нетаньяху нібито просував регулюючі рішення, сприятливі для телекомунікаційного гіганта Bezeq в обмін на його послуги.
Нетаньяху всі звинувачення проти нього назвав "полюванням на відьом" політичних опонентів, а також пообіцяв очистити своє ім'я.
Що розглянули на засіданні?
Під час засідання 24 травня було оголошено про порядок ведення слухань, адвокатам прем'єра надали право ознайомитися зі змістом справи.
Всього в рамках судового процесу планується заслухати близько 300 свідків звинувачення.
Перше засідання щодо Нетаньяху мало відбутися 17 березня, проте через пандемію його було перенесено. Глава уряду був зобов'язаний особисто бути присутнім у суді.
Згідно з ізраїльським законодавством, лідер, кого обвинувачено у вчиненні злочину, не зобов'язаний йти у відставку.
Навіть якщо Нетаньяху буде визнаний винним, він не буде зобов'язаний йти у відставку доти, допоки не будуть вичерпані будь-які можливості апеляції. Це, як зазначили журналісти, може зайняти багато місяців або навіть років.
Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Ізраїлі вперше затвердили двох прем'єр-міністрів – за ротацією змінювати один одного будуть Біньямін Нетаньяху і Бені Ганц.