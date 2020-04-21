В Італії анонсували початок другої фази загальнонаціонального карантину. Також прем'єр-міністра Джузеппе Конте закликав регіони не поспішати послаблювати заходи, щоб не допустити повторного спалаху COVID-19.

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Про це Джузеппе Конте написав на своїй Facebook-сторінці. За його словами, на цьому тижні розробляється план дій для другої фази карантину, яка розпочнеться 4 травня.

"Багато громадян втомилися і хотіли б значного ослаблення карантинних заходів. Я б і сам хотів, щоб можна було сказати: "Давайте знову відкриємо все зараз же. Вже завтра вранці ". Але це було б безвідповідально. Це призвело б до того, що крива зараження стала б неконтрольованою, а всі наші зусилля були б зведені нанівець", – написав прем'єр.

Також Конте закликає регіони не поспішати з ослабленням карантинних заходів. Він зазначив, що зараз не можна покладатися на імпровізацію і потрібно слідувати загальнонаціональним рішенням.

"Ми не можемо покладатися на тимчасові рішення тільки для того, щоб задовольнити частину населення, якісь компанії або навіть окремі регіони. Ослаблення заходів має ґрунтуватися на чіткому плані, який враховує всі ризики і деталі. Це серйозна наукова програма", – звернувся він до регіонів.

Джузеппе Конте REUTERS

На закінчення він додав, що над розробкою карантинних заходів для другої фази цілодобово працює група експертів, яка скоро надасть результати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Італія починає поступово пом'якшувати карантинні обмеження. У той же час, такі заходи, як носіння масок і дотримання дистанції, не скасовуватимуть як мінімум ще півроку.

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