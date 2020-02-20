"Провалили" голосування: прем'єр Ірландії подав у відставку

В Ірландії в четвер, 20 лютого, "провалилося" голосування за прем'єр-міністра країни.

Парламент нового скликання на своєму першому засіданні не зміг обрати прем'єра, не віддавши більшість за жодного з чотирьох кандидатів, пише ВВС.

Чинний прем'єр-міністр Лео Варадкар після завершення парламентського засідання, як того вимагає регламент, відправився в резиденцію президента Майкла Хіггінса для формального складання своїх повноважень.

Лео Варадкар Le Quotidien

Для перемоги один із кандидатів повинен був отримати більшість голосів (80 плюс один).

Голосування 20 лютого пройшло так:

глава республіканської партії "Шинн Фейн" Мері Лу Макдональд набрала 45 голосів (84 – проти);

лідер ліберально-консервативної "Фіне гел" Лео Варадкар отримав 36 голосів на свою підтримку (107 – проти);

кандидатура керівника праволіберальної "Фіанна фойл" Міхол Мартіна набрала 41 голос (97 – проти);

за лідера "зелених" Імона Райана проголосували 12 депутатів (115 – проти).

Зазначимо, Варадкар буде виконувати функції глави кабінету міністрів до моменту обрання і призначення нового прем'єра.

При цьому президент Ірландії – посада значною мірою церемоніальна, основна виконавча влада в країні належить прем'єр-міністру.

Лео Варадкар DW

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