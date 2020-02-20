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21 лютого • оновлено в 02:34
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"Провалили" голосування: прем'єр Ірландії подав у відставку

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В Ірландії в четвер, 20 лютого, "провалилося" голосування за прем'єр-міністра країни.

Парламент нового скликання на своєму першому засіданні не зміг обрати прем'єра, не віддавши більшість за жодного з чотирьох кандидатів, пише ВВС.

Чинний прем'єр-міністр Лео Варадкар після завершення парламентського засідання, як того вимагає регламент, відправився в резиденцію президента Майкла Хіггінса для формального складання своїх повноважень.

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Лео Варадкар

Лео Варадкар

Le Quotidien

Для перемоги один із кандидатів повинен був отримати більшість голосів (80 плюс один).

Голосування 20 лютого пройшло так:

  • глава республіканської партії "Шинн Фейн" Мері Лу Макдональд набрала 45 голосів (84 – проти);

  • лідер ліберально-консервативної "Фіне гел" Лео Варадкар отримав 36 голосів на свою підтримку (107 – проти);

  • кандидатура керівника праволіберальної "Фіанна фойл" Міхол Мартіна набрала 41 голос (97 – проти);

  • за лідера "зелених" Імона Райана проголосували 12 депутатів (115 – проти).

Зазначимо, Варадкар буде виконувати функції глави кабінету міністрів до моменту обрання і призначення нового прем'єра.

При цьому президент Ірландії – посада значною мірою церемоніальна, основна виконавча влада в країні належить прем'єр-міністру.

Лео Варадкар

Лео Варадкар

DW

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно радник у справах Європи і Росії віце-президента США Майка Пенса Дженніфер Вільямс подала у відставку.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Ірландія
Теги
голосування політика
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