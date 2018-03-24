Представлений сенсаційний лайнер-монстр: вражаючі фото і відео

Найбільший в світі круїзний лайнер "Симфонія морів" був переданий французьким суднобудівником STX американському гіганту Royal Caribbean International перед його першим рейсом в Середземному морі.

Він б'є всі рекорди за величиною, пасажиромісткістю, інноваціями та розвагами на борту, пише DailyMail.

Зокрема, на лайнері є каток, аквапарк і повнорозмірний баскетбольний майданчик, а також 2700 кают.

Вартість корабля коливається в районі 959 мільйонів фунтів (1,35 мільярда доларів). Океанське судно має довжину 362 м і ширину 65 м, водотоннажність 230 тисяч тонн.

Всього на борту 18 палуб, 16 з яких пасажирських. 5494 гостей і 2175 чоловік обслуговуючого персоналу будуть пересуватися на 24 ліфтах. Пасажирів чекають 2775 кают різного рівня і класу. Харчування на борту забезпечать 20 ресторанів і кафе.