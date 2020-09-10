Народ Беларуси - за исключением немногих прикормленных, запуганных и повязанных кровавой порукой - диктатора ненавидит и терпеть не будет. Китай далеко, режиму не поможет. Венесуэла тоже, скорее всего, не выручит. Вся надежда - на РФ, на Путина. На днях самоизбранный президент прилетит в Москву, чтобы умолять о помощи и обсуждать условия поддержки. Его диалог с главой российского государства мог бы пройти следующим образом.

ВВ (задумчиво): Наломал ты, Саша, дров... С Европой вдрызг разосрался, свой народ обозлил.

АГ (запальчиво и как бы уверенно): С Европой - хрен с ней, Володя! Нам не впервой. А народец у меня в кулаке - будь спокоен! Полностью под контролем.

ВВ (продолжает, меланхолично): ...А теперь вот хочешь и меня, и Россию в эту котовасию втянуть. У меня своих проблем хватает - чувака этого неудачно траванули, санкции новые грозят, рейтинг падает...

АГ (с наигранным энтузиазмом): Вот, вот, Володя, а тут - единое союзное государство, "Минск наш"! Рейтинг подскочит, как после Крыма!

ВВ (пристально глядя): Как после Крыма не будет, расклад не тот.

АГ (настойчиво, с умоляющими нотками): Да всё равно, Володя, бери всё - заводы, транзит нефтегазовый... Военные базы строй!

ВВ (не без ехидства): И под новые санкции, да? Для нас "Северный поток" поважнее твоих БЕЛАЗов и даже военных баз. Тем более, туда денег надо будет закачивать немерено.

АГ (с трагическим пафосом): Володя, понимаешь - если ты меня кинешь и эта шваль захватит власть в Белоруссии, Россия будет следующая на очереди!!

ВВ (пожимая плечами): Не думаю - у нас всё относительно спокойно, выборы не скоро. Вот если мы вас проглотим, то начнутся проблемы с протестами к западу от Смоленска... Как кто-то уже написал - это как подселить буйно-помешанного в палату к отмороженным (смеётся).

АГ (сурово, глядя в пол): Владимир Владимирович, тогда вы потеряете Беларусь.

ВВ (непринуждённо): Почему же потеряем? Белорусы к России пока относятся хорошо; не наши Росгвардейцы их колошматят. Партнёры у нас там тоже есть - и это популярные ребята, в отличие от тебя. Бабарико газпромовский, муж Тихановской - приветствовал, кстати, в отличие от тебя, воссоединение Крыма с Россией... да ты же их сам "агентами Кремля" называл (улыбается).

АГ (в состоянии, близком к истерике): Володя, Володя - они же тебя предадут! Ускользнут к Европе!! Америке!!!

ВВ: (спокойно, почти равнодушно): Чья бы корова мычала. Вспомни, Александр Григорьевич, как ты меня предавал, особенно в последнее время - и с "союзным государством", и с американской нефтью, и с этими парнями из ЧВК... Клянчил, шантажировал - и предавал. Короче, Саша: всё, что я тебе могу предоставить, это участок на Рублёвке. Только не рядом со мной.

P.S. Почему шанс "предпоследний"? "Последним" стало бы заявление ВВ о собственной отставке.

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