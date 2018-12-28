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Злий одесит
Злий одесит
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Предновогодние фейки Кремля, или Про страшилку об ИГИЛ в ВСУ

13.5тЧитати матеріал російською

С начала декабря российские СМИ ссылаясь на данные разведки "ДНР" и "ЛНР" накаляли обстановку историями о наступлении ВСУ на оккупированную Россией часть Донбасса.

Примерно с середины месяца по нарастающей распространялись слухи о подготовке военнослужащими ВСУ, США и Великобритании некой провокации с применением химического оружия. Однако, после того как обе темы катализирующие повышение скупок валидола в костромской области сошли на нет, в ход пошла новая, хотя такая же, по сути, старая, ложь.

В частности, в российские СМИ был осуществлен вброс посредством публикации журналиста Марка Беннеттса, о том, что в составе ВСУ воюют чеченские боевики, которые проходили обучение в лагерях ИГИЛ в Сирии и Ираке.

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Зачем Кремлю эта дезинформационная кампания?

Что же, не впервой российской пропаганде, пытаться навязать Украине некий террористический след, в частности ИГИЛ. Во многом это обусловлено тем, что Россия сама является страной, граждане которой представляют наибольшую иностранную группу в составе террористов ИГИЛ. И только в России, отправляемые через Дагестан боевики, в ряды ИГИЛ, предварительно проходили страхование по линии ФОМС. И именно Россия вывозила через Сирию не только семьи террористов ИГИЛ в Чечню, но и непосредственно полевых командиров. В общем, перечислять можем до бесконечности, но вернемся к свеженькому фейку.

В частности, к журналисту Марку Беннеттсу, который, как оказалось, больше 15 лет проживает в Москве. Этот журналист, имея британское гражданство и пользуясь статусом иностранного СМИ, является излюбленным автором пропагандистских информационных площадок РФ, в частности такого ресурса как ИноСМИ, РИА и др.

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Новые проблемы для Кремля

Его материалы представляют собой махровую кремлевскую пропаганду. С одной стороны он может критиковать Россию и её политику, как внутреннюю, так и внешнюю, а с другой, умело закладывает полезные Кремлю нарративы западному читателю, а так же предоставляет пищу для скармливания российскому потребителю.

Его же финт с ИГИЛ, все же оказался весьма топорной работой. Ведь журналист затронул тему, болезненную в первую очередь для самой России, в попытке проецировать проблемы с больной головы на здоровую, видимо, даже не подумав, что вопрос проникновения представителей ИГИЛ в Украину контролируется не только разного рода структурами, такими как СБУ, но и западными партнерами нашей страны.

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Заслуги Путина перед Украиной

С другой стороны, в формате информационной войны, когда российскому потребителю информационного фаст-фуда нужна западная картинка наличия неких террористов в составе ВСУ, такой наброс вполне подойдет. В дальнейшем тема может быть подхвачена и пророссийскими марионетками на Западе, как политическими, так и информационными, что лишний раз заставит СМИ заговорить в тоне, заставляющем усомнится в Украине, как надежном партнере ЕС.

Что же, цели подобных вбросов вполне ясны, а источники, хоть и умело работающие в контексте пропаганды, но выдающие себя, что говорится, с потрохами, пользуются весьма неоднозначной репутацией и вызывают больше вопросов, чем доверия. Но, на будущее и впредь… Когда заходит речь о том, что в составе ВСУ служат террористы ИГИЛ, задайтесь вопросом, что это получается, Госдеп, после многочисленных раздумий, проверок и анализа, передал сотни ПТРК Javelin, прочего оборудования, оружия и финансовой помощи террористам?

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Почему у Путина кличка ''Михаил Иванович''

Что же, раз так, то выходит Марк Беннеттс сделал открытие, которое не далось ФБР, ЦРУ и когорте разведслужб Пентагона. Его старания и талант, безусловно, заслуживают номинации на Нобелевскую премию по журналистике! Хотя, да, такой ведь номинации не существует, равно как и террористов ИГИЛ в составе ВСУ.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Злий одеситЗлий одесит
Місце
Росія
Джерело
Джерело:ЖЖ Злого одессита
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Комментарии на сайте не модерированы
Syitnik Gena
Syitnik Gena
Эй, не модераторы, а хули вы мои посты со ссылкой на Таймс https://www.thetimes.co.uk/article/putin-is-our-enemy-too-says-chechen-fighter-in-ukraine-sv2rf2qtz удаляете? Очко поджимает?
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Савченко Юрий
Савченко Юрий
Мы немецкому нацизму свернули шею,и украинскому свернём задом наперёд будете ходить.
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2 из 3 ответов | показать все
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Здор Вера, мы это русские, казахи, кавказцы, среднеазиаты. Политические украинцы воевали за Гитлера. Против Гитлера воевали русские, родившиеся на территории бывшей УССР. А штаты да, они такие. То создадут игил,то воевать с ним начнут.как и с гитлером.у англосаксов нет вечных друзей, только вечные интересы. Яценюк кстати сказал, что это СССР напал на Германию и Украину.
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Здор Вера
Здор Вера
Савченко Юрий, мы - это кто? ссср? так и Украина шею нацизму сворачивала и еще надо разобраться кто лучше и больше...интересно пазлы складываются (или не складываются) в головах россиянцев... значит немецкому фашизму шею скрутить помогали Штаты ну и конечно другие союзники (разве нет?) получается сегодня Штаты на стороне фашистов? украинских? ох уж эти Штаты...русского мира на них нет
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Куреза Александр
Куреза Александр
После заброшенных на какЦапию лениных, троцких, сралиных только путлер так БЫСТРО УТИЛИЗИРУЕТ ЛИШНЕХРОМОСОМНЫХ!!! Вместо того, чтобы 28млн.голодающих лишнехромосомов какЦапии и 40%тратящих только на еду - пугабыч подарил уже неслопатыжрущим : НОВУЮ РАКЕТУ, точнее мультик праВяличие; новые тарифы на тепло, воду, свет; увеличение пенсионных сроков и налогов... Радуйтесь крепостные рабы мацкавскага улуса только не запачкайтесь(желто-скрепные дрыстаЖидкости) помётом Гебельскисельсоловей ТВ!!!
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Куреза Александр, сорок процентов???!!! А сколько тратишь ты, гейропеец?
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