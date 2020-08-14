Правозахисник розповів про нелюдські умови для затриманих в Білорусі

Затриманих в Білорусі учасників акцій протесту проти результатів виборів президента тримають по кілька діб без їжі й води.

Про це "Гордону" розповів правозахисник білоруського центру "Весна" Леонід Судаленко. За його словами, правоохоронна система не здатна реалізувати рішення суддів.

"Тільки в Гомелі затримано понад 500 осіб, а ізолятор тимчасового утримання розрахований на 100 чоловік. Ніде розміщувати і заарештованих – їх відправляють в СІЗО, які призначені для підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів. Людей вивозять в райцентри – Річиця, Калинковичі, Хойники, Брагін та інші", – зазначив Судаленко.

За його словами, люди по кілька діб очікують рішення суду і зазнають знущань.

"Такої ситуації за всі 25 років моєї правозахисної діяльності ніколи не було. Просто перехожих брутально затримують. Мотиви знаходження людини на вулиці ніхто не з'ясовує. Тобі від 18 до 55 років? Омонівці можуть тебе схопити, заштовхати в автобус, завезти в райвідділ міліції. Там людей штабелями укладаю прямо на підлогу актового залу обличчям вниз. Як тільки хтось піднімає голову – б'ють гумовим кийком по спині. І так тримають годинами, поки суддя не винесе рішення. Людям не дають ані їсти, ані пити. Закон говорить, що адміністративне затримання може тривати не більше трьох годин, потім звинувачують і доставляють в суд", – зазначив правозахисник.

Леонід Судаленко вважає, що правоохоронна система дала тріщину. Кадр відео YouTube

Судаленко підкреслив, що всі затримані позбавлені права на захист, а влада прикриваються епідемією і не допускає до них адвокатів, хоча офіційно в країні немає коронавірусу.

"Прямо в ізоляторах проходять виїзні засідання. Відбувається це так: в крихітній кімнаті ізолятора сидить суддя навіть без мантії і вершить правосуддя. З камер висмикують по одному ув'язненому, суддя слухає їх кілька хвилин і виносить рішення", – розповів він.

Правозахисник вважає, що система дала тріщину, оскільки деяких із заарештованих достроково почали випускати.

"Сьогодні (13 серпня) вранці почала надходити інформація, що не просто затриманих, а вже заарештованих на 10 – 15 діб достроково випускають з ізоляторів всупереч рішенню суду. Зі мною зв'язався чоловік, якого відпустили з СІЗО №3. Його о 4:00 розбудив конвой, попросив з речами на вихід. Йому запропонували підписати зобов'язання більше не виходити на несанкціоновані протести і відпустили. Уже три подібних випадки ми зафіксували. Я вважаю, це знакова подія. Значить, система дала тріщину: судова влада карає, а правоохоронна влада не здатна така кількість покарань переварити", – переконаний Судаленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, очільниця Ради республіки Білорусь Наталя Кочанова заявила, що до вечора 13 серпня під зобов'язання неучасті в несанкціонованих заходах були випущені тисячі людей, а неповнолітні передані під розписки батькам.