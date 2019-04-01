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Правив 20 років: президент Алжиру раптово заявив про відставку

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Президент Алжиру 82-річний Абдель-Азіз Бутефліка вирішив достроково покинути пост глави держави, який він займав протягом 20 років.

Про це повідомили в адміністрації президента, передає Al Arabiya. Його четвертий термін повинен був закінчитися в кінці квітня, проте громадяни виступили проти його переобрання.

При цьому, наголошується, що Бутефліка продовжить приймати важливі рішення під час перехідного періоду, який почнеться з дати його відходу.

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Абдель-Азіз Бутефліка

Абдель-Азіз Бутефліка

Корреспондент

Відзначимо, раніше президент оголосив про рішення не балотуватися вп'яте на пост глави держави. При цьому, він хотів перенести вибори, призначені на 18 квітня, на більш пізній термін.

Це стало причиною численних протестів у країні. Населення аргументувало вимогу до Бутефліки піти його слабким здоров'ям. Зокрема, лідер Алжиру п'ять років тому переніс інсульт і страждає на інші серйозні хвороби.

Протести проти Бутефліки

Протести проти Бутефліки

Протести проти Бутефліки

Протести проти Бутефліки

Протести проти Бутефліки

Протести проти Бутефліки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання повноважень.

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